Honor lancia la tv smart Vision con la camera per selfie

Fonte : wired

(Di mercoledì 14 agosto 2019) (Foto:è l’ultima novità presentata dal brand cinese in occasione della Huawei Developer Conference 2019 (Hdc 2019) a Dongguan. Largamente anticipata da indiscrezioni che ne hanno prima raccontato in anteprima l’estetica e poi le funzionalità e dettagli, questa telee connessa sarà il primo esemplare di dispositivo con a bordo il sistema operativo Harmony Os presentato del colosso di Shenzhen. Quello che si presenta a tutti gli effetti come il primoscreen diin realtà offre molto di più e sfida uno dei giganti del mercato locale come Xiaomi, con le sue tv a basso costo e alte performance. Seppur con un prezzo di partenza più alto e con un’interfaccia non così differente a livello estetico e funzionale,mette sul piatto diverse primizie. Tanto che ha registrato già oltre un centinaio di migliaia le prenotazioni presso ...

