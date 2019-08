Grosseto | gli cade il letto addosso | morto bambino di 8 anni

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Marco Della Corte Alessandro aveva solamente 8, il tragico incidente è avvenuto a Follonica, l'intera cittadina è sotto choc per la morte delNon ce l'ha fatta Alessandro, ildi 8vittima di un incidente domestico nella sua casa a Follonica (). Ilè stato ucciso dalla rete delcadutagli in testa. Era stata la madre a trovarlo privo di sensi alcuni minuti dopo l'incidente. La donna si trovava in un'altra stanza; aveva chiamato più volte il figlionon ricevendo nessuna risposta. La mamma di Alessandro ha tentato di farlo reagire scuotendolo, ma senza alcun risultato, in quanto il bimbo era andato in arresto cardiaco. Ha in seguito dato l'allarme. Alessandro è stato immediatamente soccorso e portato con Pegaso presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita, per il bimbo ...

