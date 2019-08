Grande Fratello | Martina Nasoni rivela | “Ecco perché con Daniele è finita”

Paola Caruso ha rifiutato il Grande Fratello Vip spagnolo : “Con un bimbo non posso fare molto” : Il Gran Hermano Vip, edizione spagnola del Grande Fratello Vip, avrebbe contattato Paola Caruso perché entrasse a far parte del cast del reality. Già concorrente di Supervivientes, oggi madre single, l’ex compagna di Francesco Caserta avrebbe declinato l’invito: “Con un bimbo piccolo non posso fare molto, non voglio separarmi da lui”.Continua a leggere

Grande Fratello 16 - la vincitrice Martina Nasoni : ‘Devo operarmi di nuovo’ : Martina Nasoni, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello (QUI tutto quello che c’è da sapere su di lei), deve sottoporsi a un nuovo intervento al cuore. Proprio lei, la ragazza con il cuore di latta, deve tornare sotto i ferri per quel disturbo cardiaco congenito di cui soffre e per il quale le è già stato messo un pacemaker, che però necessita di una ‘revisione’: “Il mio pacemaker va cambiato: a ...

Francesca De André : in che rapporti è con Guendalina Canessa dopo il Grande Fratello : Che rapporto hanno oggi Francesca De André e Guendalina Canessa dopo anni di lotte, dichiarazioni al vetriolo e ripicche, Francesca De André e Guendalina Canessa hanno trovato un punto di incontro. Tutto merito del Grande Fratello 16, dove la prima era concorrente mentre la seconda è stata ospite per due settimane. In seguito ad un […] L'articolo Francesca De André: in che rapporti è con Guendalina Canessa dopo il Grande Fratello proviene ...

Grande Fratello Vip 4 : da Uomini e Donne potrebbero arrivare Lorenzo Riccardi e Melchiorre : Mancano ancora un po' di mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma le riviste di gossip sono già alla ricerca dei nomi dei personaggi famosi che a novembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Stando all'indiscrezione che ha riportato "Nuovo Tv", nella Casa più spiata d'Italia potrebbero entrare ben due ex protagonisti di Uomini e Donne: Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi. Gli ultimi rumors sul cast del GF Vip La quarta ...

Grande Fratello - Gennaro Lillio mostra la foto compromettente : perché ha lasciato Francesca De Andrè : I rumors sulla fine della relazione nata nella casa del Grande Fratello - in onda su Canale5 - tra Gennaro Lillio e Francesca De André hanno trovato ufficiale conferma. A parlare è stato lo stesso Gennaro attraverso la sua pagina Instagram. "Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è

Grande Fratello - Michael Terlizzi e la voce sulla relazione gay con Gianmarco Onestini : "Aumentata l'intesa" : Numerose ancora le voci in merito alla presunta omosessualità dell'ex gieffino Michael Terlizzi. In Questi giorni il 33enne ha rilasciato un'intervista al settimanale Novella 2000 per smentire quei rumors che lo vorrebbero fidanzato con Gianmarco Onestini, anche lui ex concorrente del Grande Fratel

Grande Fratello Vip 4 - Spunta il Nome di Karina Cascella! : Fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip 4 e tra i nomi accostati al reality Spunta quello di Karina Cascella. Come opinionista potrebbe dare il massimo. Il Grande Fratello Vip 4 partirà soltanto tra un mese in prima serata su Canale 5. Ma le manovre attorno al reality di Canale 5 sono già cominciate da un pezzo. Così come i casting per i concorrenti, ma anche quelli per gli opinionisti. E adesso Spunta anche il Nome di Karina Cascella, ...