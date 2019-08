Governo ultime notizie | Salvini | “Taglio parlamentari | poi elezioni”

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 14 agosto 2019), poiÈ stato un pomeriggio molto caldo quello di ieri, martedì 13 agosto 2019, a Palazzo Madama. Alla fine, dopo ore concitate, si è deciso per il calendario: il premier Giuseppe Conte terrà le comunicazioni al Senato martedì 20 agosto alle ore 15, mentre la mattina dopo, alle ore 11.30, sarà alla Camera dei Deputati. Decisa anche la data sull’ultimo passaggio in Commissione Affari Costituzionali per la proposta del taglio dei, che si terrà nella mattina di giovedì 22 agosto, per poi passare alla Camera nel pomeriggio. Il centrodestra aveva proposto di anticipare la discussione sulla mozione di sfiducia, ma la proposta è stata respinta in maniera unitaria da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e LeU.apre al M5S sul taglio deiForse non se l’aspettava ...

