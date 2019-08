Governo? Avanti Savoia | Emanuele Filiberto | Italiani mi chiamano

Crisi - Salvini : “Prepariamo un Governo che va avanti a colpi di sì - non ho tempo di litigare con Di Battista”. Poi lo contestano : “Non si governa con i signor no, l’Italia non può andare avanti con i no. Stiamo preparando un governo che durerà per cinque anni a colpi di sì. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Peschici (Foggia), durante il suo comizio. “Vogliamo un Paese dove si governa tranquillamente – ha aggiunto – dove non si litiga ogni quarto d’ora. Non ho tempo da perdere per litigare e lo dico ai Grillo, Di Battista…”. ...

Crisi di Governo - Di Maio contro Salvini : “Ha messo sondaggi davanti a interessi italiani” : Dopo Giuseppe Conte, anche Luigi Di Maio lancia pesanti accuse nei confronti di Matteo Salvini che ha aperto la Crisi di governo e rotto l'alleanza M5s-Lega: "Salvini ha fatto cadere il governo che ha fermato gli sbarchi, ridato lavoro, votato la legge anticorruzione, fatta quota 100. Lo ha fatto cadere perché ha messo i sondaggi davanti agli interessi del paese". Al Tg1 Di Maio - subito dopo le parole del presidente del Consiglio sulla ...

Governo : Di Maio - ‘Salvini lo ha fatto cadere - ha messo sondaggi davanti interesse paese’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Salvini ha fatto cadere questo Governo, lo ha fatto cadere perché ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese. I suoi interessi davanti all’interesse del Paese. Questo è una cosa che nella storia si paga. Credo che gli italiani che non sono sprovveduti lo capiranno”. Così al Tg1 il vice presidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. “I ...

Crisi di Governo più vicina? Lega : 'Inutile andare avanti - elezioni unica alternativa' : La Crisi di governo sembra davvero essere più vicina. A confermarlo è un comunicato apparso sui canali social ufficiali della Lega. Una nota che sembra preannunciare una rottura quasi imminente, dopo i continui disaccordi e batibecchi che in questi mesi ci sono stati tra i due vicepremier. Un post che non sembra dare molte chance alla possibilità che l'attuale esecutivo vada avanti. A far rumore è, inoltre, il fatto che si ponga praticamente il ...

Crisi di Governo : Di Maio “vediamo chi vuole andare avanti” : Crisi di governo: Di Maio “vediamo chi vuole andare avanti” Ormai sembra una questione puramente formale. Non è il “se”, ma il “quando” si produrrà la Crisi di governo. Lega e Movimento 5 Stelle preparano la rottura della tregua. È la Lega di Salvini, in particolare, a calcare la mano. Il carroccio, forte dei sondaggi che lo vedono nettamente favorito per una vittoria in coalizione con le altre forze di centrodestra, ...

Governo - Toninelli evita le domande : “Non andare avanti significa tradire mandato” : Conferenza stampa al ministero dei trasporti per presentare le linee guida per la manutenzione dei viadotti autostradali. Ma il ministro Danilo Toninelli terminata l’illustrazione alla stampa, chiede solo domande sull’oggetto della conferenza, poi aggiunge: “Io oggi non voglio parlare di altro che non sia di viadotti e manutenzione autostradale. In questi 14 mesi il ministero ha risolto gran parte dei dossier ereditata dal ...

Crisi di Governo - Matteo Salvini pone le condizioni per andare avanti : flat tax e autonomia : In queste ore convulse, Matteo Salvini è stato Palazzo Chigi con il premier Conte e l'altro vicepremier Luigi Di Maio. Salvini, che da indiscrezione chiede la testa di tre ministri, ha annullato la tappa del beach tour di questo pomeriggio. I nomi, da quanto si apprende, sarebbero quelli di cui si è

Matteo Salvini - voci sul piano dopo il caos-Tav : il Governo va avanti senza Giuseppe Conte? : E adesso che si fa? dopo il voto sulle mozioni sulla Tav che hanno plasticamente spaccato il governo gialloverde, con Lega e M5s divisi anche in aula, le voci di crisi si rincorrono selvagge. Non solo, Matteo Salvini avrebbe chiesto ai suoi di "non prendere voli intercontinentali", insomma di essere

Allarme Coni - Cio chiede modifiche a legge sport ma Governo va avanti : Con l'approvazione della legge delega sullo sport, votata nel pomeriggio dal Senato in via definitiva, il Coni rischia la sospensione dal Cio

Sport - il Cio contro la legge delega di Giorgetti : “Governo non può controllare il Coni”. Minaccia sospensione. Lega : “Andiamo avanti” : Il Comitato olimpico internazionale si schiera contro le legge deLega sullo Sport voluta dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti che è all’ordine del giorno dei lavori del Senato di oggi. In una lettera indirizzato al Coni, il Cio scrive che il governo non può avere “un ‘controllo’ specifico” sugli enti che compongono il Comitato olimpico nazionale. La legge “intaccherebbe chiaramente l’autonomia del ...

Tav ultime notizie : Renzi “Governo va avanti per voglia di poltrone” : Tav ultime notizie: Renzi “Governo va avanti per voglia di poltrone” Superato lo scoglio del decreto sicurezza bis – sul quale, in realtà, non c’erano tanti dubbi sulla tenuta del governo -, tocca alla tav. Sull’alta velocità Torino-Lione, il contrasto tra Lega e 5 Stelle è sicuramente maggiore, anche se Di Maio sembra essersi arreso definitivamente all’idea che la grande opera si farà e rimettendosi alla volontà del ...

Luigi Di Maio : “Stufo di litigare. Il Governo non è finito : avanti con Conte e Salvini” : Luigi Di Maio in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato di futuro del governo e dell'Italia, sottolineando che l'esecutivo guidato da Lega e Movimento 5 Stelle "ha dimostrato di saper governare. E parlano i fatti, tutti i provvedimenti sono stati condivisi. Con Conte e Salvini abbiamo lavorato bene, andiamo avanti così". Sulla Manovra: "Scriviamola insieme e continuiamo a cambiare il Paese. La Tav? Noi sempre ...

Salvini : Governo va avanti - ma basta litigi : Salvini: Quanti governi ci sono? "Uno, poi all'interno del Governo ci sono due forze che su alcuni temi hanno idee diverse. Mi sembra evidente