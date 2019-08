Google Play Services si prepara a stimare il tempo di utilizzo rimanente per i

Google Play Protect avverte Cerberus dell’app per il noleggio degli e-scooter di TIER : Recenti test condotti dagli specialisti della sicurezza di APPVISORY hanno dimostrato che una versione dell'app TIER - Scooter Sharing, dell'omonima società che offre e-scooter elettrici a noleggio con sede a Berlino, mostra un comportamento estremamente critico presentando significativi problemi di privacy per via della trasmissione non crittografata dei dati della posizione. L'articolo Google Play Protect avverte Cerberus dell’app per ...

Calo batteria per causa dei Google Play Services (aggiornamento 18.3.82) : cosa fare : Alcuni utenti stanno riscontrando un vertiginoso Calo della batteria per via dell'ultimo aggiornamento che ha riguardato i Google Play Services, giunti alla versione 18.3.82. All'interno delle impostazioni della batteria non faticherete a scorgere il nome dell'applicazione in cima alla lista dei servizi che consumano di più. Come molti di voi saprete e qualcuno magari no, i Google Play Services sono alla base del sistema operativo Android,

Battery drain dopo l'aggiornamento dei Google Play Services? Ecco come risolvere : Battery drain con i Google Play Services? Ecco come risolvere ed eliminare il problema nel vostro smartphone Android.

I Pixel 4 saranno la svolta di Google : 6 GB di RAM - Smooth Display - DSLR e tanto altro nel nuovo leak : Ecco tante informazioni sul design, sulle specifiche tecniche e sulle funzioni dei Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL!

Siete pronti ad assalire il Google Play Store? Ecco le app e i giochi in offerta oggi : La settimana sul Play Store meglio non poteva iniziare: oltre 30 app e giochi (di cui 18 gratis) in promozione da oggi. Interessante, non trovate?

Google lancia Google Play Services per AR - un rebrand del vecchio ARCore : Google oggi ha rinominato l'app ARCore dedicata alla realtà aumentata mobile Android in Google Play Services per AR. La descrizione dell'app nel Play Store spiega che Google Play Services per AR è un pacchetto Android, precedentemente noto come ARCore, che sblocca le esperienze in realtà aumentata (AR) realizzate con un SDK ARCore su dispositivi certificati Android.

Alcuni Google Pixel 3 hanno un problema alla fotocamera mentre Google Play Film mostra i sottotitoli anche se sono disattivati : Negli ultimi mesi si sono fatte numerose le lamentele di possessori del Google Pixel 3 relative alla fotocamera posteriore dello smartphone. Ecco tutti i dettagli

Google rivoluziona il download degli aggiornamenti di sistema : in test il download dal Play Store : Non c'è voluto molto per vedere gli aggiornamenti di sistema all'interno del Google Play Store poiché sono già live, dopo le indiscrezioni di qualche mese fa, almeno per i Google Pixel.

Google Play Pass è un nuovo servizio in abbonamento sulla falsariga di Apple Arcade : All'inizio del 2019 Apple ha annunciato Apple Arcade, servizio in abbonamento che consente (o meglio consentirà) l'accesso ad un vasto catalogo di giochi mobile. Il servizio non è ancora disponibile, tuttavia Google sta già preparando il suo contrattacco. E' infatti stato reso noto che la compagnia sta testando Google Play Pass, che dalle prime informazioni dovrebbe consentire l'accesso a giochi ed altre app più o meno utili (fitness tracker ed ...

Google rinnova Play Giochi e Measure con Material Theme e strumenti più intelligenti : Google sta lanciando un rinnovamento dell'interfaccia di Google Play Giochi che ottiene delle schede dedicate per le sezioni chiave dell'app Android e un feed Home, mentre l'app Google Measure, che sfrutta la realtà aumentata per misurare le distanze, riceve un rinnovamento dell'interfaccia con il Material Theme e strumenti più intelligenti.

Google Play Pass - il nuovo servizio premium tutto compreso : (Foto: Android Police) È da un po’ che se ne parlava e finalmente i tempi potrebbero essere maturi: Google Play Pass potrebbe debuttare a stretto giro di posta dedicandosi a chi vuole una sorta di formula all-you-can-download relativa alle applicazioni, giochi e contenuti dallo store ufficiale del sistema operativo proprietario. Se Spotify e soci offrono ascolto musicale e download per l’ascolto offline di musica, se Netflix e alternative si ...

Google Play store continua ad ospitare centinaia di app pericolose : Nel mese di giugno più di 205 applicazioni Android malevoli sono state scaricate 32 milioni di volte: ancora una volta, le problematiche legate alla sicurezza del Google Play store non sembrano diminuire.

Google testa un altro servizio per il Play Store : ecco come funziona Play Pass : Google sta testando il nuovo servizio di abbonamento Play Pass che permette di accedere a centinaia di giochi e app senza pubblicità o costi aggiuntivi.

Gears POP! : al via i pre-order su Google Play e Apple Store : Gears POP! è il titolo pensato per dispositivi mobile iOS e Android annunciato nel corso dell'E3 2018. Si tratta di un gioco nato dalla collaborazione tra Funko POP e Microsoft ispirato, ovviamente, alla famosa saga di Gears of War.Gears POP! è stato protagonista anche all'E3 di quest'anno con un nuovo trailer e, ora, il marketing manager di Microsoft, Aaron Greenberg, ha comunicato attraverso Twitter che sono disponibili i pre order su Google ...