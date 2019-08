Gli arbitri donna in Europa aprono la strada a strani esperimenti anche in

Approvato il nuovo statuto Figc : Gli arbitri salvano il 2% e diritto di voto : A seguito dell’approvazione da parte del Coni del nuovo statuto Figc, l’Associazione italiana arbitri (Aia) – a circa un anno dalla battaglia legale che aveva visto il numero uno, Marcello Nicchi, a rischio ineleggibilità – oggi sottolinea l’importanza dell’art. 26, comma 1, che prevede per il presidente dei fischietti italiani il ruolo di membro di […] L'articolo Approvato il nuovo statuto Figc: gli ...

Moggi : “Zamparini mi accusava di manipolare Gli arbitri - ma io lo fregai” : Il tempo è galantuomo, scrive Luciano Moggi nella sua rubrica su Libero, “Il pallone di Luciano”. Stanno passando lungo il fiume, chi prima o chi dopo, tutti “quelli che hanno utilizzato Calciopoli per vestire l’abito di persone per bene, lungi dal contravvenire alle leggi che regolano lo sport calcistico, almeno cosi dicevano”. Pensavano di poter coprire le proprie malefatte, di non correre rischi. Si consideravano al di ...

Aia - nasce il gruppo deGli arbitri effettivi VAR PRO [DETTAGLI] : nasce il gruppo degli arbitri effettivi VAR PRO, con funzioni di Video Assistant Referee, a disposizione della Commissione arbitri Nazionale per il campionato di Serie A, sulla base delle nuove norme di funzionamento degli organi tecnici approvate nella giornata di ieri dal Consiglio federale. Lo ha deciso il Comitato nazionale, riunito a Roma per deliberare anche le nomine necessarie a completare gli organici della dirigenza nazionale e ...

Calcio - Coppa America 2019 : il Brasile festeggia e attacca Messi “…meGlio che pensi al campo e non aGli arbitri” : Il Brasile vince la Coppa America 2019 superando con il punteggio di 3-1 il Perù e si lancia nei, meritatissimi, festeggiamenti. La Seleçao fa esplodere il Maracanà con una celebrazione notevole e, al termine di questa festa tutta di colore verde-ore, i giocatori brasiliani hanno voluto togliersi diversi sassolini dalle scarpe. Motivo di tutta questa rivalsa, ovviamente, le parole di Leo Messi al termine della semifinale (persa dalla sua ...

Serie A - cambia l’organico deGli arbitri in vista della prossima stagione : si chiude la carriera di due veterani : Per sopraggiunti limiti di età, due arbitri con tantissima esperienza lasciano la Serie A e verranno sostituiti da due emergenti E’ ufficialmente cominciata dal primo luglio la nuova stagione del campionato di Serie A, a breve infatti scatteranno i ritiri sia delle squadre che degli… arbitri. Marco Rosi/LaPresse La classe dei direttori di gara si rinnova in vista della stagione 2019/2020, infatti è previsto un doppio ...

Nicchi e Gravina presto Gli arbitri spiegheranno episodi Var : La nuova stagione degli arbitri è cominciata con la conferenza di presentazione degli organici tecnici 2019/2020 nella sede della Federcalcio

Gravina : “Spero che Gli arbitri commentino presto le immagini della Var” : Nel corso della conferenza stampa dell’Associazione italiana arbitri, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Auspico che le immagini della tecnologia Var possano essere commentate dai diretti protagonisti, coloro che hanno l’interpretazione autentica” La spiegazione degli episodi più controversi da parte degli arbitri potrà avvenire con la nascita della sala unica Var a ...

Gravina : «Con sala Var Gli arbitri potranno commentare gli episodi» : Gravina sala Var – Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato agli arbitri in occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi organici 2019/2020 dell’Aia. Il presidente federale si è soffermato in particolare su alcuni nuovi aspetti che riguarderanno il Var con l’introduzione di una sala unica. «Nicchi è molto riservato su questo: per […] L'articolo Gravina: «Con sala Var gli arbitri potranno commentare ...

Collina : «Con la Var Gli arbitri precisi al 98 - 18%» : Come riporta un’agenzia dell’ANSA il responsabile degli arbitri della Fifa Pierluigi Collina ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Mondiale di calcio femminile e le nuove regole che l’International Board ha varato il 2 marzo scorso “Il Mondiale femminile di calcio non è un esperimento”. La Fifa si dice “sorpresa” dalle critiche sulla norma legata ai movimenti dei portiere durante un rigore. “La ...