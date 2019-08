Giulia Salemi | Per Francesco ho pianto troppo | ora sogno il vero amore

Fonte : blogo

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Torna a parlare della sua relazione conMonte, e lo fa sfogandosi nuovamente con un settimanale, F, in edicola. La modella italo-persiana racconta di aver sofferto tanto soprattutto a causa della delusione provata scoprendo chenon fosse tanto innamorato quanto lei.Monte sembrerebbe aver velocemente superato la fine della sua storia con, e al momento sarebbe già impegnato con un'altra bellezza italiana di nome Isabella. Così però non è stato per, che al contrario racconta tra le pagine del settimanale che di lacrime ne abbia versate parecchie e che al momento sia assolutamente single: "Quando è stata l’ultima volta che ho? Dopo la fine della mia relazione conMonte mi è capitato spesso. Che cosa mi ha ferito di più nei sentimenti? Inho messo tutta me stessa. Ma il mio uomo non ci credeva come me"...

