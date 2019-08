GfVip | Andrea Melchiorre nel cast?

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Serena Granatoe Lorenzo Riccardi non sono gli unici ex di Uomini e donne che potrebbero prendere parte al Grande Fratello Vip 4 Si avvicina sempre di più l'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality-show rimasto orfano di Ilary Blasi. La quarta edizione del gioco dei vip verrà condotta dall'opinionista e direttore di Chi magazine, Alfonso Signorini, e intanto sono già trapelate le prime indiscrezioni sul. Dopo la partecipazione di Giulia De Lellis eDamante, potrebbero essere di nuovo in lizza, come concorrenti del Gf Vip, degli ex volti del dating-show condotto da Maria De Filippi. Così come è stato infatti spifferato dal settimanale Nuovo tv, Lorenzo Riccardi epotrebbero essere ufficializzati come concorrenti per la quarta edizione, in versione "very important people", del Grande Fratello. I possibili ...

IlariaCalvani : RT @Angela93927227: Parlano gli screen non raccontare fandomie e comunque ti smascheri da sola perché fino a ieri pomeriggio scrivevi che A… -