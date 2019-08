Germania | nel secondo trimestre pil a -0 | 1% | pesa il calo dell’export L’economista

Europei Ciclismo – Italia di bronzo nel Mixed Relay - gli azzurri sul podio dietro Olanda e Germania : Prima volta nella storia per questa specialità agli Europei di Ciclismo, l’Olanda si prende l’oro davanti a Germania e Italia Seconda medaglia per l’Italia in questa giornata di apertura degli Europei di Alkmaar 2019, gli azzurri conquistano infatti il bronzo nell’inedita specialità del Mixed Relay, entrata per la prima volta a far parte della rassegna continentale. La medaglia d’oro se l’aggiudicano i ...

Basket Femminile - Europei Under 20 2019 : l’Italia domina la Germania e finisce terza nel girone. Sfiderà Polonia o Repubblica Ceca : Al terzo tentativo arriva la prima vittoria della spedizione azzurra agli Europei Under 20 di Basket Femminile in programma in questi giorni in Repubblica Ceca. Distrutta, con un netto 74-33, la resistenza della Germania che rimane in partita solamente qualche minuto ad inizio primo quarto. Alla solita Sara Madera, oggi autrice di 14 marcature, si è aggiunta un’ottima Costanza Verona che alla fine è risultata essere la miglior marcatrice ...

VIDEO Sebastian Vettel - errore nell’ultimo giro del GP di Germania! Largo in una curva - rischia di perdere il secondo posto : Sebastian Vettel ha conquistato il secondo posto nel GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale F1 andata in scena lo scorso weekend a Hockenheim. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di una rimonta vertiginosa dalla ventesima posizione, era ultimo sulla griglia di partenza visto che non aveva potuto disputare le qualifiche a causa di un problema all’intercooler ma grazie a una gara accorta sul bagnato è riuscito a risalire ...

VIDEO Caos nel box Mercedes - meccanici impreparati nel GP di Germania : Lewis Hamilton perde tempo dopo l’incidente : Incredibile Caos nel box della Mercedes durante il GP di Germania 2019, i Campioni del Mondo si sono sempre distinti per la loro precisione e per la loro eccellenza ma oggi pomeriggio si sono fatti cogliere dal panico perché sono stati presi alla provvista. Lewis Hamilton conduceva agevolmente la gara sull’asfalto bagnato quando clamorosamente è andato lungo all’ultima curva andando a sbattere contro il muro, il britannico riesce ...

VIDEO Charles Leclerc - il team-radio dopo l’incidente : “Nooooo”. La frustrazione nel GP di Germania 2019 : Incidente per Charles Leclerc nella gara del GP di Germania, valido per il Mondiale di Formula 1: il monegasco esce di scena in una gara che avrebbe potuto vincere (e sarebbe stato il primo successo per lui). In un team radio un urlo di rabbia e frustrazione sintetizza lo stato d’animo del pilota Ferrari. IL TEAM RADIO dopo L’USCITA DI Leclerc NEL GP DI Germania DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

Sebastian Vettel - rimonta storica : nel Gp di Germania il ferrarista parte ultimo e arriva secondo dietro Verstappen : Una rimonta storica, di quelle entrate di forza nella storia della Formula 1. Sebastian Vettel ha concluso i 64 giri del Gran Premio di Germania al secondo posto dopo essere partito dall’ultima posizione. La corsa è stata vinta da Vertappen, su Red Bull, con l’altro ferrarista Leclerc uscito di pista quando era al secondo posto. Stessa identica sorte per Bottas su Mercedes, fuori quando stava per assaporare il podio e soprattutto ...

VIDEO Lewis Hamilton - incidente nel GP di Germania : sbatte contro un muro - rientra ai box - confusione degli uomini Mercedes : Lewis Hamilton ha commesso il primo errore della sua strepitosa stagione, il Campione del Mondo in carica si trovava comodamente al comando del GP di Germania ma la pioggia ha tradito anche il fuoriclasse britannico: all’ultima curva è finito nella via di fuga, ha perso il controllo della sua Mercedes ed è andato a sbattere contro il muro ma per sua fortuna la monoposto non ha subito grossi danni ed è riuscito a ripartire entrando subito ...

VIDEO Charles Leclerc - incidente nel GP di Germania : Ferrari contro il muro - errore pesantissimo e ritiro : Charles Leclerc si stava rendendo protagonista di una prova stellare nel GP di Germania 2019, il pilota della Ferrari era riuscito a risalire in seconda posizione grazie a un’ottima strategia e poteva addirittura pensare di attaccare il primato di Lewis Hamilton ma ha commesso un errore letale all’ultima curva, ha perso il controllo della vettura, è finito sulla via di fuga ed è andato a sbattere contro il muro. La macchina si è ...

F1 - GP Germania 2019 : diluvio a Hockenheim - acquazzone nella mattinata. Sarà gara bagnata? Le previsioni meteo : Ferrari per la rimonta : Un diluvio si è abbattuto su Hockenheim dove oggi pomeriggio, dalle ore 15.10, si disputerà il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1. Le previsioni meteo non hanno sbagliato in questa circostanza e l’acquazzone annunciato già da diversi giorni si è puntutalmente materializzato nella tarda mattinata tedesca. Non è però arrivata una semplice pioggerellina ma un vero e proprio acquazzone che ha costretto gli organizzatori a sospendere la ...

Nelle prove del Gp di Germania è disastro Ferrari : La solita pole di Lewis Hamilton e una Ferrari rossa di rabbia per due problemi tecnici che relegheranno Charles Leclerc in decima posizione nella griglia di partenza e Sebastian Vettel addirittura in ventesima. Il Gran Premio di Germania che si disputerà domani sul circuito di Hockenheim conferma , almeno Nelle prove,il dominio Mercedes, forte anche della terza posizione di Valtteri Bottas, alle spalle della Red Bull di Max Verstappen. ...

Disastro Ferrari nel GP di Germania - Vettel partirà ultimo - Leclerc decimo. Pole per Hamilton : Dietro l’inglese ci sono Verstappene e Bottas. Problemi tecnini per le due rosse. Il tedesco: «Mi sento vuoto»

F.1 - GP di Germania - Doppietta Ferrari nelle libere di Hockenheim : La Ferrari è rimasta davanti a tutti anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Germania. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo, fermando il cronometro sull'1:13.449 e precedendo il compagno di squadra per poco più di un decimo. Terza posizione per Hamilton, praticamente sugli stessi tempi dei Ferraristi, mentre Bottas - quarto in classifica - ha accusato un ritardo un po' più consistente, sei decimi.La Rossa sugli scudi. ...

F.1 - GP di Germania - Due Ferrari davanti a tutti nelle Libere 1 : Il weekend del Gran Premio di Germania è entrato nel vivo con la prima sessione di prove Libere. Sul circuito di Hockenheim, Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno occupato le prime due posizioni al termine dei 90 minuti di prove. Il tedesco ha preceduto il compagno di squadra monegasco di due decimi abbondanti, mentre Hamilton e Verstappen hanno chiuso in terza e quarta posizione, staccati di tre decimi.In aggiornamento...Guarda la classifica ...

Caldo senza precedenti in Europa - +43°C in Germania e Paesi Bassi e +41°C nel Canale della Manica : non era mai successo nella storia [DATI] : Caldo incredibile oggi nell’Europa centrale e occidentale, con temperature senza precedenti nella storia in molte località di Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania. Ha fatto molto Caldo anche a Lussemburgo, con +39°C nell’omonima capitale, e in Inghilterra con +38°C a Londra, Cambridge e Northolt, ma ad impressionare sono i dati dei quattro Paesi succitati, dove molte località hanno superato i +40°C facendo registrare i record ...