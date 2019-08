Geografia delle emozioni | B come Berlino

Geografia delle emozioni : A come Amsterdam : Quando arriva un affare per un volo last minute, mi si apre un popup sul computer. Forse avrei dovuto impostare escludendo a priori Amsterdam. Ma non l’ho esclusa. Ed era un affare davvero imperdibile. Duecentottanta euro a persona per volo e tre notti in un albergo vicino a piazza Dam. Gli ho telefonato al lavoro e spiegato che mia mamma era disponibile a tenere il bambino. Lui ha esitato un attimo prima di rispondere, poi ha detto, ma sì, dai. ...