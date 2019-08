Genova si ferma alle 11 36

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 14 agosto 2019)siper un giorno, per ricordare la tragedia che ha colpito la città il 14 agosto del 2018.11.36 il boato: il ponte Morandi, viadotto austradale, collassò. Nel crollo persero la vita 43 persone. Cittadini e autorità ricordano oggi le vittime di quella tragedia.Presenti per la commemorazione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rappresentanti del governo, delle istituzioni e dei familiari delle vittime. Anche se molti familiari hanno annunciato che non parteciperanno alla commemorazione istituzionale. Ci sarà anche l’amministratore delegato di Atlantia ed ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci. È presente anche l’attuale ad di Aspi Roberto Tomasi. Con Castellucci sono ...

