Genova | Ponte Morandi | 1000 persone seguite da psicologi in un anno

Genova - un anno dal crollo del ponte Morandi : la programmazione speciale in tv : Genova un anno dopo. Anche la televisione si accoda al ricordo della tragedia che è stata il crollo del ponte Morandi, la struttura che collegava due capi opposti di Genova, occorsa il 14 agosto 2018 alle 11.36 e in cui hanno trovato la morte 43 persone. La Rai comincerà la sua programmazione dedicata alla memoria del ponte già il 13 agosto sera perché, dalle 20.00 in poi, su Rainews24 va in onda lo speciale Genova anno uno, condotto da Emanuela ...

Genova - Ponte Morandi : abbattute le ultime parti : La demolizione del Morandi è stata completata, parole di Vittorio Omini, responsabile dei lavori di demolizione, a quasi un anno esatto dalla strage che ha colpito la città di Genova il 14 agosto del 2018. Con l'abbattimento dei resti delle pile 1 e 2 è stata riaperta al traffico via Porro, bypass di collegamento fondamentale tra la Valpolcevera e la città.Lavori finiti. O quasi. Circa 70mila tonnellate di cemento sono state rimosse dai ...

Genova - Ponte Morandi : abbattute le ultime parti della pila 2 : La demolizione del Morandi è stata completata, parole di Vittorio Omini, responsabile dei lavori di demolizione, a quasi un anno esatto dalla strage che ha colpito la città di Genova il 14 agosto del 2018. Con l'abbattimento dei resti delle pile 1 e 2 è stata riaperta al traffico via Porro, bypass di collegamento fondamentale tra la Valpolcevera e la città.Lavori finiti. O quasi. Circa 70mila tonnellate di cemento sono state rimosse dai ...

Crollo Ponte Genova : conclusa la demolizione del ‘Morandi’ : “La demolizione” dell’ex viadotto Morandi “è conclusa”. Lo ha detto il responsabile dell’ati dei demolitori Vittorio Omini a margine della cerimonia di apertura del bypass di via Porro. L'articolo Crollo Ponte Genova: conclusa la demolizione del ‘Morandi’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Lo speciale sul Ponte Morandi su Sky Tg24 : "Genova per noi" : Lo speciale sul Ponte Morandi su Sky Tg24: "Genova per noi" Mercoledì 14 agosto, dalle 7 alle 15, l’approfondimento con ospiti, testimonianze e inviati in diverse zone della città. Tra le interviste anche quelle a Renzo Piano e a Gino Paoli Parole chiave: ...

Crollo di Ponte Morandi : Genova si prepara alle commemorazioni per il primo anniversario : Genova si prepara alle commemorazioni del primo anniversario del Crollo del Ponte Morandi, il 14 agosto. La cerimonia ufficiale con il presidente Mattarella, il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e i ministro Toninelli e Bonisoli si terrà in un capannone nei pressi del luogo dove sta nascendo la nuova pila nove del viadotto, mentre, gli sfollati si ritroveranno per perpetrare il rito del lancio di 43 rose ...

"Il nuovo ponte lo chiamerei Genova - Ponte Genova" - dice Giovanni Toti : "È stata una tragedia immane, abbiamo lavorato bene, nessuna delle imprese, degli operatori ha ceduto nemmeno un momento. Ora però bisogna guardare avanti, al nuovo viadotto". Sono trascorsi 12 mesi da quel 14 agosto quando, alle 11.36, crollò una porzione di Ponte Morandi, inghiottendo la vita di 43 persone e a loro e alle loro famiglie va il primo pensiero di Giovanni Toti, governatore ligure che, poche ore dopo il disastro, ...

Ponte crollato a Genova : uno studio della Nasa riferisce che si muoveva dal 2015 : Una tragedia che poteva essere evitata. A Genova sono in arrivo oltre 450 familiari delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi avvenuto alle 11:36 del 14 agosto di un anno fa. Mentre sono in corso i preparativi per la commemorazione sotto la pila del nuovo viadotto in costruzione, uno studio della Nasa, oltre i dati strettamente tecnici, rivela che il Ponte ha iniziato a deformarsi dal 2015. Da quattro anni, c'erano indizi che la catastrofe ...

I periti del gip di Genova hanno attribuito il crollo del Ponte Morandi a difetti strutturali e assenza di manutenzione : I tre periti incaricati dalla procura di Genova di esaminare le cause del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, hanno consegnato il loro rapporto ai magistrati. Secondo quanto trapelato ai giornali, i periti hanno attribuito il crollo

Genova - Ponte Morandi : il CdM proroga lo stato di emergenza : Il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza per il crollo del Ponte Morandi a Genova: lo spiega una nota di Palazzo Chigi. L'articolo Genova, Ponte Morandi: il CdM proroga lo stato di emergenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte Morandi : Conte - Genova si sta risollevando con orgoglio' : Roma, 30 lug. (AdnKronos) - "Oggi pomeriggio a Palazzo Chigi abbiamo avuto una proficua riunione di aggiornamento sullo stato dei lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi. Tra due settimane ricorrerà il primo anniversario della tragedia che lo scorso 14 agosto sconvolse l’Italia, una tragedia d

Ponte Morandi : Conte - Genova si sta risollevando con orgoglio’ : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Oggi pomeriggio a Palazzo Chigi abbiamo avuto una proficua riunione di aggiornamento sullo stato dei lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi. Tra due settimane ricorrerà il primo anniversario della tragedia che lo scorso 14 agosto sconvolse l’Italia, una tragedia dalla quale Genova, con grande orgoglio e determinazione, si sta risollevando”. Lo scrive in un post su Facebook il ...

Genova - Bucci : “Ponte? Conclusione prevista per 2020”. Tensioni M5s-Lega sulla Gronda : “Abbiamo rivisto il lavoro fatto per la demolizione e la costruzione del Ponte, abbiamo impostato i progetti per la Conclusione dei lavori del Ponte che è sempre prevista per l’aprile 2020, abbiamo esaminato l’analisi finanziaria che è positiva”. A rivendicarlo, al termine di un vertice a Chigi, a un anno circa di distanza dal crollo del Ponte Morandi nel capoluogo ligure, il sindaco Marco Bucci. “Sappiamo che i ...

Ponte Genova - Toti : proroga commissari : 19.22 "E'stata una riunione proficua.Abbiamo proposto, e la richiesta è stata accolta, la proroga dello stato di emergenza e delle strutture commissariali. proroga che potrebbe andare in Consiglio dei ministri già domani". Lo afferma il governatore della Liguria Toti al termine della riunione sul Ponte Morandi con il premier Conte, il vicepremier Di Maio, il ministro dei Trasporti Toninelli, il sindaco di Genova Bucci, il responsabile ...