Genova | la città degli sfollati Banditi anche dalla Gronda

Allerta Meteo Genova - grande mobilitazione in città per il forte maltempo di Lunedì 15 Luglio : Potenziato a Genova il monitoraggio di fiumi e torrenti in seguito alla dichiarazione di stato di Allerta gialla per temporali e piogge diffuse che va dalle ore 22 di oggi alle ore 2 di domani e di Allerta arancione dalle 2 della prossima notte alle 15 di domani e gialla dalle 15 alle 18 di domani sul territorio del Comune di Genova , diramata dalla Regione Liguria. Il potenziamento e’ stato deciso nel corso della riunione di oggi ...

Genova si prepara alla demolizione del Ponte Morandi : esploderà più di una tonnellata di dinamite - la città rischia il caos : Ci vorranno 6 secondi, venerdi’ alle 9, per fare cadere le pile 10 e 11 del Ponte Morandi con l’ esplosione di oltre una tonnellata di dinamite . Ma l’operazione comportera’ una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia, a partire dalle 7 del mattino, che potrebbe mandare in tilt la citta’ per tutta la giornata. Per questo sono state prese misure straordinarie della ...

«Ballata per Genova» : uno show per riunire la città (ma senza retorica) :