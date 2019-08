Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2019) In attesa di capire come si chiuderanno le trattative in essere per il centravanti, il, secondo ladello Sport, ha bloccato Leonardo. L’attaccante classe 2000 del Barcellona SC (club ecuadoregno) dovrebbe arrivare alper 5. Questa l’offerta riportata dal quotidiano sportivo. Con sei reti all’attivo,ha conquistato il torneo Sudamericano Under 20, trascinando il suo Ecuador a una storica vittoria. L’attaccante è considerato uno degli astri nascenti del calcio sudamericano. L’interessamento delè stato diffuso da Radio Estrella, un’emittente locale, che per prima ha parlato dell’offerta di 5di euro. L'articoloperal. Unda 5ilsta.

JTurandot : RT @napolista: Gazzetta: Quasi chiuso per #Campana al #Napoli. Un affare da 5 milioni Secondo il quotidiano sportivo nei prossimi giorni l’… - napolista : Gazzetta: Quasi chiuso per #Campana al #Napoli. Un affare da 5 milioni Secondo il quotidiano sportivo nei prossimi… - alessiohardme : -