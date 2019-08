Francia | alpinista italiana muore dopo caduta di centinaia di metri

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Marco Della Corte L'41enne è mortaessere scivolata per un centinaio di. L'incidente è avvenuto sul Massiccio degli Ecrins, i compagni sotto choc Un'di 41 anni è morta sul Massiccio degli Ecrins, nel dipartimento di Isére, in. Il decesso è avvenutounalunga un centinaio diche non le ha lasciato scampo alcuno. L'incidente si è verificato alle ore 13:30 del 14 agosto 2019 durante la discesa da una vetta di 3300sul livello del mare. Al momento non è stata resa nota l'identità della sventurata. L'aveva scalato il monte dal versante settentrionale in compagnia di altri due escursionisti suoi connazionali di 28 e 46 anni. I due, rimasti illesi, sono stati portati via in elicottero in stato di choc. A rivelare i dettagli del sinistro sono stati i soccorsi di montagna. I soccorritori hanno ...

