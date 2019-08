Francesco Chiofalo | ‘Con Selvaggia Roma ho chiuso per sempre’

Uomini e donne - Francesco Chiofalo e l'orrore privato : "Mi ha augurato la morte". La vip travolta dall'accusa : Francesco Chiofalo, ex volto di Uomini e donne - il programma di Canale5 condotto da maria De Filippi - ha deciso di andare a convivere con l'attuale fidanzata, che frequenta da soli 5 mesi, Antonella. Francesco, che ha partecipato con l'ormai ex fidanzata Selvaggia Roma, al reality Temptation Islan

Francesco Chiofalo va a convivere con Antonella Fiordelisi : “Selvaggia Roma? Per me non esiste” : Fanno sul serio Chiofalo e la Fiordelisi, già pronti a vivere insieme nonostante facciano coppia da appena 5 mesi. Li vedremo a Temptation Island Vip? Francesco è inoltre durissimo con la ex Selvaggia Roma: "Quando ho scoperto di avere un tumore mi ha quasi augurato la morte, non voglio più avere alcun rapporto con lei".Continua a leggere

Francesco Chiofalo va a convivere con Antonella - e sulla ex Selvaggia dice : "Mi ha augurato la morte - con me ha chiuso per sempre" : Fanno coppia fissa da circa cinque mesi soltanto, ma hanno già deciso di coronare il loro sogno d'amore facendo il grande passo: quello della convivenza. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, già pronto ad andare a convivere con la sua Antonella. Ad annunciarlo lo stesso Francesco, dai più conosciuto durante il suo percorso all'interno del reality show Temptation Island come Lenticchio. A raccontare del lieto evento il settimanale Nuovo TV, ...

Francesco Chiofalo su Selvaggia Roma : “Mi ha quasi augurato la morte” : Selvaggia Roma: Francesco Chiofalo rivela un retroscena sulla sua malattia Francesco Chiofalo è stato recentemente intervistato dal settimanale Nuovo Tv dove, tra una confessione e l’altra, ha rivelato un inedito retroscena sulla sua ex fidanzata Selvaggia Roma, retroscena risalente al periodo in cui era procinto di essere operato al cervello. Per me lei è come se non esistesse. Quando ho scoperto di avere un tumore, Selvaggia ha fatto ...

Francesco Chiofalo va a convivere con Antonella : “Selvaggia? C’è poco da scherzare” : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi vanno a convivere A cinque mesi dal primo bacio Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi vanno a convivere. Ad annunciarlo lo stesso Lenticchio in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. La sportiva, che è stata tentatrice a Temptation Island 2017 e poi corteggiatrice di Mattia Marciano a Uomini e Donne, ha […] L'articolo Francesco Chiofalo va a convivere con Antonella: ...

Francesco Chiofalo critica Teresa Cilia e Mario Serpa : "Irriconoscenti" (video) : Francesco Chiofalo, stasera, ha risposto alle domande dei suoi followers, dando la propria visione sullo scontro a distanza tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia. Teresa Cilia ancora contro Raffaella Mennoia: 'Persona che vive di minacce' E interviene anche Deianira Marzano prosegui la letturaFrancesco Chiofalo critica Teresa Cilia e Mario Serpa: "Irriconoscenti" (video) pubblicato su ...

Francesco Chiofalo mette like ad altre ragazze - ma si tratta di un malinteso - : Riccardo Palleschi Francesco Chiofalo fa arrivare like ad altre ragazze insieme a diverse richieste d'amicizia. Antonella Fiordelisi non ha affatto gradito Dall'account Instagram di Francesco Chiofalo sono cominciati ad arrivare like a molte ragazze, oltre che a diverse richieste d'amicizia. La sua ragazza, Antonella Fiordelisi, non ha affatto gradito quanto stava succedendo e si è arribbiato salvo poi scoprire che si è trattato ...

Francesco - like ad altre ragazze : Antonella reagisce - Chiofalo spiega : Francesco Chiofalo, piovono like per altre ragazze: la reazione di Antonella, Lenticchio spiega cosa è successo Lenticchio, ma che cosa combini? Francesco Chiofalo, piovono like a destra e a manca su Instagram per altre ragazze. Non solo: dal suo account ci sono state richieste d’amicizia a delle donzelle. Antonella Fiordelisi non ha gradito e si […] L'articolo Francesco, like ad altre ragazze: Antonella reagisce, Chiofalo spiega ...

Temptation Island - Alessio Bruno arrestato : scontro social tra la fidanzata e Francesco Chiofalo : È bagarre dopo l'arresto dell'ex single di Temptation Island Alessio Bruno, condannato per spaccio di cocaina. Nelle ultime ore sui social è scoppiato un botta e risposta al vetriolo tra la sua fidanzata e la coppia formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Alessio Bruno condannato per spaccio: cosa è successo Il 31enne conosciuto a Temptation Island 2017 è nei guai. Sui social la ...

Caso Bruno - duro botta e risposta tra Francesco Chiofalo e la D'Alessandro : 'Poveraccia' : L'arresto di Alessio Bruno per spaccio di sostanze stupefacenti, sta facendo molto discutere e in queste ore sul web Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi ed Eleonora D'Alessandro si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta in proposito. La settimana scorsa il Lenticchio di Temptation Island 4 in una intervista aveva detto la sua sulla vicenda legata ad Alessio Bruno: sulle pagine della rivista settimanale "DiPiù Tv", Francesco ...

Temptation Island Vip : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi nel cast? L'indiscrezione : Lenticchio e la sua fidanzata tra i possibili concorrenti della nuova edizione del reality delle tentazioni.

Scontro furioso tra Francesco Chiofalo e la fidanzata di Alessio Bruno : “Falso” - “Morta di fama” : Sui social è scoppiata una feroce bagarre che vede da un lato Eleonora D'Alessandro, la compagna dell'ex volto di Temptation Island condannato per spaccio, e dall'altra "Lenticchio" e la fidanzata Antonella Fiordelisi. Alcune dichiarazioni di Francesco non sono piaciute a Eleonora, cui Chiofalo e fidanzata rispondono per le rime: "Cerchi visibilità, hai costretto Alessio a vedere cocaina".Continua a leggere

Alessio Bruno : volano insulti tra la sua fidanzata e Francesco Chiofalo : Alessio Bruno: volano pesanti insulti tra la sua fidanzata, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Toni oltre i limiti: l’accaduto volano i coltelli tra Eleonora, fidanzata di Alessio Bruno, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Sono davvero pesanti le dichiarazioni che nelle ultime ore si sono scambiati i tre. Tutto è cominciato quando Eleonora ha letto l’intervista […] L'articolo Alessio Bruno: volano insulti tra la ...

Temptation Island Vip 2 : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi forse nel cast : Manca meno di un mese e mezzo alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip, il reality nel quale alcune coppie famose mettono alla prova il loro rapporto. Dopo aver saputo che fanno parte del cast Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, i telespettatori sono stati messi al corrente dei nomi di altri due protagonisti molto probabili della seconda edizione: il blog "Vicolo delle News", infatti, sostiene che voleranno ...