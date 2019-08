Formula 1 – 31 anni fa moriva Enzo Ferrari | il ricordo del team del Cavallino e della

Formula 1 – Hamilton lancia la sfida : “ma quale ritiro - ho tanto da vincere! Ho 34 anni ma non mi sono mai sentito meglio” : Lewis Hamilton non ha intenzione di ritirarsi: il pilota britannico si sente in grande forma nonostante i 34 anni ed è pronto a fare incetta di successi e trofei Lewis Hamilton si ritira? Neanche per idea! Nonostante i 34 anni, il pilota britannico si sente al top della forma e i risultati parlano chiaro. Leader del Mondiale a bordo della sua Mercedes, Lewis Hamilton ha praticamente in tasca il sesto Mondiale e punta al record di 7 titoli ...

Formula 1 - Hamilton non risparmia la Mercedes : frecciata del britannico al proprio team dopo il Gp di Germania : Il pilota della Mercedes non ha lesinato alcune critiche nei confronti dei proprio ingegneri per la scelta di fargli montare le gomme da asciutto Giornata da dimenticare per Lewis Hamilton, il pilota britannico ha chiuso il Gp di Germania all’undicesimo posto, diventato poi nono per la sanzione inflitta ad entrambe le monoposto dell’Alfa Romeo Racing. Photo4/LaPresse Eppure la gara era iniziata nel migliore dei modi per il ...

Formula 1 - c’è uno Schumacher in pista ad Hockenheim : Mick al volante della F2004 15 anni dopo papà Michael : Il figlio del Kaiser ha portato in pista ad Hockenheim la F2004 con cui papà Michael vinse 15 anni fa il settimo titolo mondiale Giornata speciale ad Hockenheim, prima delle qualifiche del Gp di Germania infatti Mick Schumacher è sceso in pista sul tracciato tedesco al volante della F2004, la monoposto con cui papà Michael vinse 15 anni fa il suo settimo titolo mondiale. Un’emozione grandissima per il figlio del Kaiser, deciso a ...

Formula 1 – Quattro anni fa la scomparsa di Jules Bianchi : i post social di Leclerc e Ferrari sono commoventi [FOTO] : Charles Leclerc e la Ferrari omaggiano sui social Jules Bianchi nel giorno del quarto anniversario della sua scomparsa sono passati già Quattro lunghi anni dalla scomparsa di Jules Bianchi. Il giovane pilota francese è deceduto dopo nove lunghi mesi di coma a seguito di un terribile incidente durante il Gp del Giappone 2014. Ad agosto, Bianchi avrebbe compiuto 30 anni e, oggi, nel giorno del quarto anniversario della sua morte sono in ...

Formula 1 – Ricciardo ironico e sincero a Silverstone - non manca la frecciatina a Red Bull : “8 anni fa ero un idiota! Rimpianti? Ecco la verità” : Daniel Ricciardo esilarante e sincero in conferenza stampa a Silverstone: le parole dell’australiano della Renault Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 1 sono pronti a darsi nuovamente battaglia in pista. Archiviato il caos nato nella gara in Austria, i campioni delle quattro ruote sono già in terra inglese per il Gp di Gran Bretagna. Si è tenuta oggi a Silverstone la conferenza stampa piloti nella quale i campioni ...

Formula 1 - Raikkonen è una furia contro Hamilton : parole durissime di Iceman contro il britannico : Il pilota dell’Alfa Romeo non ha digerito il comportamento tenuto da Hamilton nel corso del Q1 delle qualifiche del Gp d’Austria Kimi Raikkonen non riesce a digerire il comportamento tenuto in qualifica da Lewis Hamilton, una manovra costata tre posizioni di penalità in griglia al campione del mondo della Mercedes. Photo4/LaPresse A farne le spese è stato proprio Iceman, ostacolato nel suo giro lanciato in Q1 e costretto ad ...

Formula 1 – Verstappen spaventa la Red Bull : “Mercedes e Ferrari più veloci - io non voglio finire 4° fino a 35 anni” : Max Verstappen inizia ad essere stanco di finire al 4° posto: il pilota olandese dà fiducia alla Red Bull ma non vorrebbe ritrovarsi a 35 anni a lottare per stare appena fuori dal podio Dopo Mercedes e Ferrari, la Red Bull è decisamente la terza forza del campionato. Lo dicono i numeri in classifica e le prestazioni in pista, nonostante il gap con il duo di testa sia evidente. Max Verstappen, nella conferenza stampa che inaugura il weekend ...