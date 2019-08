Flat Tax | abolizione Imu | Tasi | pronta la Finanziaria targata Lega

Salvini illustra la sua manovra : Flat Tax - pace fiscale e Quota 41 : "Tasse ridotte al 15% per milioni di italiani, pace fiscale con Equitalia, nessun aumento dell'Iva ma riduzione delle tasse sulla casa", sono le recenti dichiarazioni del Ministro dell'Interno Matteo Salvini riportate dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore". Lo stesso Leader della Lega, ha infatti, annunciato che la sua manovra economica è già pronta e mira alle elezioni anticipate per la formazione del nuovo Governo. Salvini: 'No ad aumento ...

Crisi di Governo - Salvini sfida pure Bruxelles : “Faremo la Flat Tax anche se l’Ue non vuole”. La Lega prepara la sua manovra in deficit : Non c’è solo la giustizia nel mirino del vicepremier Matteo Salvini. Il leader leghista detta la linea dei pieni poteri anche sui conti pubblici. Dalla Puglia l’avvertimento durante il comizio di Peschici: “Abbiamo smontato la legge Fornero. Il prossimo Governo garantirà, dopo 41 anni di lavoro, la pensione, perché è un sacrosanto diritto. Diritto alla pensione, taglio delle tasse a lavoratori e imprenditori. Queste sono misure ...

Reddito di cittadinanza e Flat Tax : crisi di governo - come possono cambiare? : Reddito di cittadinanza e Flat Tax: crisi di governo, come possono cambiare? Il Reddito di cittadinanza è una misura approvata dal governo Conte e su cui ha molto investito politicamente il MoVimento 5 Stelle. Ci saranno conseguenze alla luce della crisi di governo provocata dal voto sulla Tav che ha decretato la rottura tra M5S e Lega? La risposta è no. Reddito di cittadinanza, intervento di Giuseppe Brescia del M5S La misura di ...

Salario minimo - Flat Tax - autonomia - giustizia : le riforme bloccate dalla crisi La notizia sulla stampa estera : le foto : Anche conflitto d’interesse, chiusura domenicale dei negozi, acqua pubblica, oltre al taglio dei parlamentari. A chi conviene e a chi no tra M5S e Lega

Crisi di governo - Matteo Salvini pone le condizioni per andare avanti : Flat Tax e autonomia : In queste ore convulse, Matteo Salvini è stato Palazzo Chigi con il premier Conte e l'altro vicepremier Luigi Di Maio. Salvini, che da indiscrezione chiede la testa di tre ministri, ha annullato la tappa del beach tour di questo pomeriggio. I nomi, da quanto si apprende, sarebbero quelli di cui si è

Bonus 80 euro Renzi 2020 : piano segreto di Tria per la Flat tax? : Bonus 80 euro Renzi 2020: piano segreto di Tria per la Flat tax? Come cambierà il Bonus 80 euro nel 2020? Secondo quanto riporta Repubblica il piano del governo è quello di farlo confluire nei finanziamenti per dare benzina alla Flat tax. Questo il piano segreto del ministro dell’Economia Tria, che dovrà anche giocare una partita a scacchi con Bruxelles, rispettando gli accordi presi con l’Ue quando l’Italia rischiava l’avvio di una procedura ...

Boccia : coniugare tagli cuneo e Flat tax : 12.24 "coniugare flat tax e cuneo fiscale riducendo le aliquote intermedie nel primo caso e abbassando il peso delle tasse sui salari bassi, anche in forma d'incentivazione al lavoro,nel secondo" Lo ha detto il presidente di Confindustria,Vincenzo Boccia,al tavolo con le parti sociali convocato da Salvini. "Con il taglio del cuneo si elevano i salari bassi e con la flat tax quelli intermedi con un impatto sostenibile sui conti pubblici",ha ...

Flat Tax 2020 in Legge di bilancio : Lega - “coperta con sano deficit” : Flat Tax 2020 in Legge di bilancio: Lega, “coperta con sano deficit” Flat tax 2020: la prossima Legge di bilancio sarà un importante test per il governo. Già durante la campagna elettorale delle ultime elezioni europee i rapporti tra i due partner dell’esecutivo, MoVimento 5 Stelle e Lega, si sono fatti sempre più tesi. E nelle ultime settimane la situazione si può dire che sia andata man mano peggiorando. Sebbene sinora la situazione ...

Flat Tax 2020 : Di Maio “copertura economica è un mistero” : Flat tax 2020: Di Maio “copertura economica è un mistero” Ancora alta tensione nel governo tra i due leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I due partiti, ormai, fanno alternativamente governo e opposizione, su quei nodi centrali che dovrebbero rientrare nella prossima Legge di Bilancio. In questo caso parliamo della Flat tax 2020, cavallo di battaglia leghista. Il problema, invece, resta sempre la copertura ...

TAGLIO CUNEO FISCALE/ La 'spinta' di sindacati e imprese allontana la Flat tax : TAGLIO CUNEO FISCALE: oggi è in programma a palazzo Chigi un nuovo incontro tra Governo e Parti sociali in vista della messa a punto della Legge di bilancio

Sondaggi politici Izi : sulla Flat Tax regna la confusione tra gli italiani : Sondaggi politici Izi: sulla flat tax regna la confusione tra gli italiani La flat tax agita i sonni di Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro dell’Interno la vorrebbe inserire da subito nella prossima legge di Bilancio. Il responsabile del Tesoro, Giovanni Tria, è di diverso avviso: “Il taglio delle tasse dovrà seguire una progressività di attuazione, secondo gli spazi fiscali che si creano”. Parole che hanno fatto ...

Dalla Flat Tax al flat welfare. I rischi di terrapiattismo sociale : L’aliquota unica della flat tax è un gran vantaggio per le “partite Iva”, già ora. A chi intende collaborare con un’impresa, la partita Iva garantisce un’imposizione fiscale non superiore all’aliquota della flat tax. A chi invece collabora sotto forma di contratto a tempo determinato o indeterminato, l’imposizione fiscale applicata è quella prevista dagli scaglioni: il 27% fino ...

Flat Tax 2020 : Di Maio “Se trovano 30 miliardi noi la sosteniamo” : Flat Tax 2020: Di Maio “Se trovano 30 miliardi noi la sosteniamo” Flat tax 2020: sulla legge di Bilancio si gioca una partita importante, sul piano politico, tra Lega e MoVimento 5 Stelle. Ognuna delle due forze politiche tenderà in generale a prevedere lo stanziamento di risorse per misure che potranno risultare in linea con le aspettative dei rispettivi elettorati. In tal senso è noto che la Lega punti molto sulla Flat tax. Flat tax ...

SCENARIO/ Ecco perché Salvini sceglie il governo e non la Flat tax : Il nodo più delicato per il governo è il decreto sicurezza bis, ma l'esecutivo non cadrà. Nel frattempo Salvini ha rinunciato alla flat tax