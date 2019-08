Fiumi di plastica | ne trasportano in mare milioni di tonnellate l’anno

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Anche quest’estate la grande protagonista (negativa) è lei: la. In particolare, lache finisce in. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Goletta Verde, la campagna di monitoraggio marino di Legambiente, su una media di 97 rifiuti per kmq di, fino al 97% è proprio di. Ma come ci arriva? Molto fanno le cattive abitudini, ma è anche vero che la parte del leone, i questo tipo di inquinamento, la gioca la pessima gestione dei rifiuti a terra, responsabile di circa l’80% dei rifiuti plastici che finiscono in, secondo l’Unep. E a trasportarla sono principalmente i. Secondo lo studio “River plastic emissions to the world’s oceans” pubblicato su Nature Communications, tra 1,15 e 2,41didi rifiuti difiniscono ogni anno negli oceani trasportati proprio dai, soprattutto (oltre il 74%) ...

