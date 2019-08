Festa della Madonna delle Grazie per Ferragosto a Modica

Vuelta a España 2019 : le stelle della maniFestazione. Che trio per la Movistar - una coppia per la Jumbo Visma - Gaviria per le volate : Tutto pronto per la terza ed ultima grande corsa a tappe stagionale. Ci siamo per il via della Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 frazioni per un totale di 3290,7 km. Sarà grande spettacolo in chiave classifica generale, con le molte salite che dovranno affrontare i ciclisti: andiamo a ...

Il 9 agosto in Calabria la 4ª edizione di Cordeddhi Cunduti – La grande Festa della pasta : Slow Food promuove e sostiene tutte quelle iniziative finalizzate all’informazione sulle produzioni locali, lo fa anche mettendo in stretta relazione produttori e consumatori. Un interesse particolare su cui l’associazione ha posto attenzione negli ultimi anni è il grano, una delle produzioni agricole più importanti per la cucina italiana. Non è sufficiente dire che un grano è italiano, spessissimo proviene da agricoltura intensiva perché pochi ...

Versiliana 2019 - festeggiamo insieme 10 anni di Fatto Quotidiano. Scopri il programma della Festa : Vi aspettiamo alla decima edizione della festa annuale della Società Editoriale Il Fatto, che si terrà al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta – LUCCA) dal 29 agosto al 1 settembre. Quattro giorni di musica, incontri e spettacoli! Sarà l’occasione per festeggiare insieme 10 anni dalla nascita del Fatto Quotidiano In caso di pioggia, i dibattiti e gli incontri si terranno in un’area coperta (Area Caffè) 29 AGOSTO ore 21.00 Serata ...

Volley - Preolimpico 2019 : le stelle della maniFestazione. Aleksandar Atanasijevic e Uros Kovacevic le principali minacce per gli azzurri : Lo splendido successo delle ragazze di Davide Mazzanti ha aumentato ulteriormente le aspettative nei confronti della Nazionale italiana di Volley maschile, impegnata nel fine settimana a Bari nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La formazione guidata da Chicco Blengini dovrà chiudere al primo posto nel girone eliminatorio per strappare il biglietto per il Giappone, ma il compito non sarà certamente agevole. Serbia, ...

Canottaggio - Coupe de la Jeunesse Corgeno 2019 : otto femminile ottavo nella regata inaugurale della maniFestazione : Scattata oggi pomeriggio la 35ma edizione della Coupe de la Jeunesse di Canottaggio: a Corgeno, fino al 4 agosto, ben sedici Nazionali, per un totale di 278 imbarcazioni, si daranno battaglia per vincere la classifica che da tre anni va alla Gran Bretagna. L’Italia oggi nella prima ed unica gara in programma raccoglie l’ottavo posto, domani la prima delle due giornate di finali. nella tradizionale regata inaugurale dell’otto ...

Degustazioni di Expo per la Festa del gelato e della Granita : Festa del gelato e della Granita al centro commerciale “La Fortezza”di Modica le Degustazioni di Expo Center

La maniFestazione in ricordo della strage di Bologna di 39 anni fa : A Bologna si ricorda l'attentato del 2 agosto 1980, quando un ordigno esplose nel mezzo della stazione centrale causando la morte di 85 persone e il ferimento di 200. Durante la commemorazione, il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha detto che "la magistratura è al lavoro, un lavoro delicato dopo i pro

Heidi Klum e Tom Kaulitz a Capri - relax prima della Festa nuziale : Quasi tutto è pronto a Capri per la mega festa di nozze, in programma nel weekend, tra la top model tedesca Heidi Klum e il musicista dei Tokio Hotel Tom Kaulitz, 17 anni in meno della modella 46enne. Tra un drink in Piazzetta con i figli di lei e una passeggiata di shopping, i due hanno cercato di confondersi tra i turisti con occhiali da sole e abiti casual. Per loro in realtà è una luna di miele, festeggiano a Capri il loro secondo ...

Milan Games Week : Radio 105 sarà la radio ufficiale della maniFestazione per il quarto anno consecutivo : Dopo il successo delle tre passate edizioni, radio 105 rinnova la propria presenza in Milan Games Week: sarà infatti radio ufficiale della manifestazione, la cui nona edizione sbarcherà a Fiera Milano Rho da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2019.L'emittente sarà anche nuovamente Title sponsor del radio 105 MGW ESPORTSHOW, il padiglione interamente dedicato al mondo esports, che ha visto il suo debutto nella scorsa edizione del consumer show ...

E' iniziata a Giarratana la Festa della Madonna della Neve : Si è ripetuto ieri sera a Giarratana il rito della "Scinnuta" della patrona Maria Santissima della Neve. Gremita di persone, la basilica di S. Antonio

Corteo ‘No Tav’ - maniFestanti entrano nel cantiere della Torino-Lione di Chiomonte : (Agenzia Vista) Chiomonte, 27 luglio 2019Corteo 'No Tav', manifestanti entrano nel cantiereNo Tav hanno oltrepassato una cancellata che sbarrava la strada verso il cantiere della Torino-Lione di Chiomonte. Le immagini riprese dagli agenti di Polizia schierati. _Courtesy Polizia di StatoFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Corteo No Tav ...

In Val di Susa la polizia ha lanciato lacrimogeni contro alcuni maniFestanti No-TAV che stavano cercando di raggiungere il cantiere della Torino-Lione : Sabato pomeriggio si è tenuta una manifestazione No-TAV nei pressi di Gaglione, cittadina della Val di Susa, in provincia di Torino. Durante la protesta, alcuni manifestanti si sono staccati dal corteo principale e hanno tentato di superare la cancellata installata

Tragedia ai Mondiali di nuoto - crollo in discoteca alla Festa della pallanuoto. Due morti e 20 feriti - tra cui un italiano : La festa è finita in Tragedia. Mortale per due cittadini sudcoreani, uno di 38 ed uno di 27 anni. Con un numero crescente di feriti (le autorità di Gwangju, il dipartimento dei vigili...

