Ferragosto - cosa si festeggia il 15 agosto? : Sembra la più laica delle feste, ma quella del culmine dell’estate, è in realtà festività religiosa. Ferragosto è il nome laico del 15 agosto, per la chiesa è invece l’Assunzione della Vergine Maria. La festa è tutta italiana, negli altri Paesi la festività estiva per eccellenza è nella notte di San Giovanni, fra il 23 e il 24 giugno. ASSUNZIONE DI MARIA La chiesa cattolica ha indicato la festività del 15 agosto, come data dell’Assunzione della ...

Cosa si mangia a Ferragosto? In Italia - trionfa la cucina della nonna e il gusto diventa più easy : A Ferragosto, secondo una indagine di Cna Agroalimentare, trionfa la cucina della nonna ma il gusto si fa “easy”. La “top ten” culinaria stilata dalla Confederazione dell’Artigianato e della Piccola e media impresa segnala un grande ritorno della lasagna, declinata anche come timballo o vincisgrassi, pasta al forno o sartù. Ore di preparazione ma può coprire il fabbisogno di un’intera giornata, se affiancata a verdure e/o ...

Ferragosto 2019 - cosa fare nelle principali città italiane : Ferragosto 2019, cosa fare nelle principali città italiane Per chi non ha lasciato le grandi città, il 15 agosto è un momento in cui vivere al massimo grazie ai numerosi eventi organizzati. Ecco gli appuntamenti da non perdere Parole chiave: ...

Crisi di governo - cosa può succedere : sfiducia di Ferragosto e tagliapoltrone d’autunno. Tutte le tappe che (non) portano al voto : Il sogno di una notte di mezza estate, per Matteo Salvini, è un barbecue di Ferragosto per festeggiare la sfiducia a Giuseppe Conte e le elezioni già fissate dopo poche settimane. Poco più di un sogno, appunto. Perché a sole 72 ore dall’inizio della Crisi di governo, un cosa appare chiara: molto difficilmente le pretese del leader della Lega si tradurranno in realtà. Anzi, è probabile anche che alle tanto agognate elezioni non si vada ...

Previsioni Meteo : la "fake news" dell'estate finita a Ferragosto - ecco cosa succedera' : TANTA CONFUSIONE SUL WEB | A meno di una settimana da Ferragosto iniziano a suscitare un certo interesse le Previsioni del tempo, in vista del "clou" delle festività estive. Ed ecco che,...