Famiglia di turisti in vacanza a Roma derubata di 9mila euro

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Andrea Pegoraro I due malviventi li hanno truffati con la tecnica della ruota bucata. Uno dei due, algerino di 32 anni, è stato fermato Unache si è trasformata in un incubo per unadi. Il loro zaino conteneva un orologio di pregio, carte di credito e circain contanti che sono stati rubati da due uomini, uno dei quali è stato fermato dalla polizia. Si tratta di un ragazzo di 32 anni algerino, mentre sono in corso le ricerche del complice. Come riportaToday, i due malviventi hanno messo in atto il furto grazie alla tecnica della ruota bucata. Il fatto è avvenuto a piazza Adriana, a pochi passi da Castel Sant’Angelo, quando il turista si è accorto che l’auto era forata ed ha accostato la macchina. In quel momento si sono avvicinati all’auto i due delinquenti a bordo di uno scooter. Uno si era offerto di aiutare laa ...

