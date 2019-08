Extase | la trama del film scandalo in pre-apertura | Venezia 76

Fonte : ilnotiziangolo

(Di mercoledì 14 agosto 2019)aprirà in modo non ufficiale le danze cinematografiche di76. La pellicolaverrà proiettata in Sala Darsena al Lido il giorno precedente all’inizio della Mostra. L’appuntamento è per il 27 agosto, come abbiamo segnalato nella guida sugli orari di76.è del 1932 con una regia di Gustav Machaty e verrà proposto in una versione restaurata e digitale in 4K. Una prima mondiale resa possibile dalla Cineteca di Praga e grazie al supporto di Eduard Kucera e Milada Kucerova, con la collaborazionediServis Festival Karlovy Vary., l’ultima fatica di Gustav Machaty Sono tante le figure e le strutture intervenute per rendere possibile il restauro di. La lavorazione si è svolta nel laboratorio bolognese L’immagine Ritrovata, per una ricostruzione il più possibile fedele all’originale in lingua ceca presentato a ...

morganbarraco : Extase: la trama del film scandalo in pre-apertura | #Venezia76 -