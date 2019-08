Eve e Villanelle come Bonnie e Clyde? “Pura follia” | la showrunner di Killing Eve 2

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il finale diEve 2 è stato uno dei più chiacchierati dell'anno. Già pochi istanti dopo la conclusione dell'episodio orde di fan scatenati si sono riversate sui social per commentarne gli eventi e accusare laEmerald Fennell di miopia narrativa. Il clamoroso gesto di– e il fatto che esso rappresenti un rovesciamento della dinamica conclusiva della prima stagione – è parso particolarmente controverso a molti appassionati, i quali per mesi hanno atteso una spiegazione plausibile da parte degli autori. In una recentissima intervista al The Hollywood Reporter, Emerald Fennell ha finalmente colto l'occasione di giustificare le proprie scelte creative e azzardare alcune ipotesi sul futuro della serie. Tutto – ci ha tenuto a precisare – va inquadrato nell'ottica della relazione tossica tra Eve e. Ma perchè è così malsana? Ne abbiamo parlato a ...

gethimhot : a villanelle pra eve - allyftswift : Comunque raga adesso che ho finito anche la seconda stagione di Killing Eve devo dire che bisogna concentrarsi molt… - PistacheDeren : Villanelle usando Crocs / Vendo Eve de Crocs KKKKKKKKK #KillingEve -