Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Sto diventando di una bellezza quasi insopportabile, ormai andare davanti allo specchio per me è un rischio di erezione costante, ma vi giuro che non si tratta di banale narcisismo, in realtà è una constatazione estatica della mia presenza al mondo, ed è così emozionante vivere tra di voi e distinguersi per aspetto fisico, intelligenza e profondità spirituale. Emanare fascino per grazia ricevuta, vedere le pupille delle donne che si dilatano al mio cospetto, tutto questo procura una felicità lancinante e mi sento a volte in colpa verso chi non può contare su queste gratificazioni spettacolari. Ma si sa, la vita è ingiusta, terribilmente ingiusta. Aggiungete a tutto questo un cervello che si è sentito sempre fuori posto dentro una scatola, per quanto cranica. Nella mia mente ci sono vertigini celesti, abissi onirici e divoranti, scosse di elettricità metafisica, un diluvio di idee e un ...

ilfattoblog : Essere belli è spaventoso - Cascavel47 : Essere belli è spaventoso - adrienettee : IO ancora mi chiedo come possa essere riuscita ad ultimare non uno ma ben due,ma non due a caso.. Due faigoni seco… -