Esordio con gol per De Rossi al Boca Juniors! Ma l’Almagro rovina la festa | Xeneizes

De Rossi - Esordio dolce-amaro : subito in gol - ma sconfitta ai rigori in Copa Argentina [VIDEO] : Un esordio che nemmeno il più grande sceneggiatore avrebbe potuto scrivere. Una storia d’amore quella tra De Rossi e il Boca Juniors, che si sono voluti, inseguiti e alla fine sono convolati a nozze. E la prima notte da sposini è di quelle magiche, da non dimenticare. Al minuto 27′ di Boca Juniors-Almagro Daniele De Rossi svetta di testa e infila la porta ospite, facendo esplodere la Bombonera. Al 35′ per non farsi ...

Inter - grande entusiasmo : si va verso i 50 mila spettatori per l’Esordio con il Lecce : C’è grande entusiasmo in casa Inter, dopo la scelta in panchina e un mercato importante testimoniato dall’arrivo di Lukaku, e non è finita. I tifosi rispondono presente: per l’esordio in campionato contro il Lecce si va infatti verso i 50 mila spettatori. Come informa la società, sono già in vendita anche i biglietti per Inter-Udinese, seconda gara di campionato al Meazza dopo la trasferta della squadra di Conte a ...

Softball - Mondiali femminili under19 : Esordio positivo per l’Italia - Sudafrica sconfitto 10-0 in quattro inning : Inizia bene il cammino della Nazionale italiana di Softball under 19 ai Mondiali di Irvine (Stati Uniti), con la Selezione del Bel Paese capace di avere la meglio sul Sudafrica per 10-0, in appena quattro inning giocati. Pronti, via e Susanna Soldi mette a segno un doppio, con la stessa giocatrice che completa poi la corsa, a seguito della volata di sacrificio di Giulia Koutsoyanopulos, mentre Noemi Giacometti raddoppia nel corso della seconda ...

Risultati Premier League - Esordio con pari per Moise Kean : clamoroso tonfo del Watford : Risultati Premier League – Dopo i successi rotondi di Liverpool (4-1 al Norwich) e West Ham (0-5 al West Ham) si sono giocate 4 importanti gare della prima giornata di Premier League. A chiudere il sabato sarà Tottenham-Aston Villa, in programma alle 18:30. BOURNEMOUTH-SHEFFIELD UTD (1-1) – Gioca meglio lo Sheffield Utd nel primo tempo. La squadra neopromossa va vicina al gol in più circostanze. Ramsdale salva prima su ...

F1 - GP Belgio 2019 : Ferrari con un nuovo motore? A Spa l’Esordio della terza power unit - venti cavalli in più : La Ferrari utilizzerà un motore nuovo in occasione del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 30 agosto-1° settembre subito dopo la pausa estiva. La Scuderia di Maranello sta infatti deliberando la power unit 3 al banco prova e il propulsore dovrebbe appunto debuttare a Spa, pista sulla carta favorele al cavallino Rampante che inseguirà la prima vittoria stagionale. Le Rosse si giocheranno delle carte ...

Ligue 1 - il Lione parte forte : 0-3 al Louis II contro il Monaco - Esordio con espulsione per Fabregas [FOTO] : Buona la prima di Sylvinho sulla panchina del Lione. L’Olympique vince agevolmente sul campo del Monaco. Al 5′ Lione già in vantaggio. Angolo battuto da Bertrand Traoré e stacco di Moussa Dembelé a battere Lecomte. Al 27′ Fabregas viene ammonito dal direttore di gara Buquet, che però viene richiamato al VAR. Dopo aver rivisto le immagini l’arbitro espelle l’esperto centrocampista spagnolo. Al 36′ il ...

Manchester United - Solskjaer in vista dell’Esordio : l’addio di Lukaku e la conferma di Pogba : “Per Lukaku era tempo di andare. E’ stato un buon affare per tutti. Ha avuto qualche fastidio nel ritiro e non ha partecipato per questo. Gli auguro un buon inizio di stagione con l’Inter”. Sono le dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United dopo l’addio di Romelu Lukaku, direzione Inter. “La crescita Mason Greenwood con un altro attaccante qui sarebbe stata piu’ ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Camerun - parte il cammino degli azzurri. Esordio morbido con vista sulla Serbia : Al PalaFlorio di Bari incomincia il lungo weekend riservato al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia è pronta per scendere in campo e andare a caccia del pass a cinque cerchi: questa sera (ore 21.15) gli azzurri debutteranno contro il Camerun nel primo incontro del fine settimana, la nostra Nazionale di Volley maschile partirà con tutti i favori del pronostico e non dovrebbe avere grossi problemi a vincere ma ...

Volley - Preolimpico 2019 : Camerun a Bari con 8 giocatori - domani l’Esordio con l’Italia! Attesa per gli ultimi 6 - tardano le liste : Situazione paradossale a Bari dove da domani a domenica si disputerà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. Oggi dovevano essere comunicate le liste ufficiali con le rose complete delle quattro Nazionali partecipanti all’evento: Italia, Serbia, Australia, Camereun. Il nostro CT Chicco Blengini ha tranquillamente diramato le proprie convocazioni, anche Nikola Grbic ha chiarissime le ...

Quadrangolare amichevole “Verona Basketball Cup” : l’Italia fa il suo Esordio contro il Senegal : Per l’Italia è arrivato il momento della seconda tappa della marcia di avvicinamento ai Mondiali di Cina, e cioè il Quadrangolare di Verona, l’inedita “Verona Basketball Cup”, contro Senegal, Russia e Venezuela, tutte squadre qualificate per la rassegna iridata che inizierà il 31 agosto. Le tre partite, che si disputeranno da domani a sabato al PalaOlimpia, faranno decidere a coach Meo Sacchetti i primi tre tagli in vista della decisione finale ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : svelato il calendario. Si parte con Roma-Milan - Esordio morbido per la Juventus : Il Calcio femminile torna a bussare alle porte degli italiani. Dopo l’ottima prova della Nazionale azzurra di Milena Bertolini, spintasi fino ai quarti di finale iridati, il “Pallone in rosa” è nuovamente protagonista grazie alla presentazione del calendario di Serie A 2019-2020. Si partirà dal 14 settembre e sarà, anche in ambito femminile, la Juventus a difendere il titolo ottenuto l’anno passato. La Vecchia Signora si ...

WTA Toronto – Sloane Stephens sconfitta all’Esordio : la tennista americana cede a Bouzkova in due set : Sloane Stephens ko all’esordio nel WTA di Toronto: la tennista americana ko contro la ceca Bouzkovca in due set Ancora un ko al primo turno per Sloane Stephens. Dopo la rapida eliminazione nel WTA di Washington in favore di Peterson, la tennista americana stecca ancora all’esordio sul cemento canadese del WTA di Montreal. La numero 8 al mondo alza bandiera bianca dopo 1 ora e 43 minuti di gioco contro la ceca Marie Bouzkova, numero 91 del ...