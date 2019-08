Equitazione | Europei salto ostacoli 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Equitazione - Europei completo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputeranno a Luhmühlen, in Germania, dal 29 agosto all’1 settembre, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda la specialità del completo: l’Italia tenterà di conquistare la qualifica olimpica nella gara a squadre, che vedrà la finale domenica 1, giungendo tra le prime due non ancora qualificate. La classifica finale individuale verrà redatta nelle medesime prove valide anche per la graduatoria a squadre. Le gare verranno ...

Equitazione - Europei dressage 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputeranno a Rotterdam, in Olanda, dal 19 al 25 agosto, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda le specialità del dressage e del paradressage: l’Italia non sarà presente nel dressage (Tatiana Miloserdova non è ancora eleggibile) e dunque deve dire addio alle velleità di qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con la squadra, dato che nella manifestazione verranno assegnati gli ultimi tre pass, mentre sarà in gara con ...

Equitazione - Europei Paradressage Rotterdam 2019 : i convocati dell’Italia. C’è Sara Morganti : L’Italia non sarà presente a Rotterdam ai Campionati Europei di dressage (Tatiana Miloserdova non è ancora eleggibile), ma sarà in gara nella specialità paralimpica del Paradressage: Saranno quattro gli azzurri in gara dal 21 al 25 agosto in terra olandese. Per la rassegna continentale il capo equipe Ferdinando Acerbi ha convocato i seguenti atleti: Federico Lunghi su Dance Valley M (grado IV) Sara Morganti su Royal Delight (grado ...

Equitazione - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per il completo. Sei bnomi compongono la short list azzurra : A meno di quattro settimane dagli Europei di completo, in programma a Luhmühlen, in Germania, dal 28 agosto all’1 settembre, i selezionatori dell’Italia, Katherine Lucheschi e Giacomo Della Chiesa, hanno scelto ridotto la lista dei quattordici binomi preselezionati ai sei che compongono la short list azzurra. L’elenco completo dei sei binomi pre-convocati dell’Italia: Vittoria Panizzon su Super Cillious Umberto Riva su ...

Equitazione - Europei salto ostacoli 2019 : i convocati dell’Italia - De Luca guida il quintetto. In palio 3 pass olimpici : Duccio Bartalucci, CT della Nazionale Italiana di salto ostacoli, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2019 che andranno in scena a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 19 al 25 agosto. La nostra Nazionale andrà a caccia di un risultato di prestigio, il quartetto selezionato è di buon spessore anche se spicca l’assenza di Alberto Zorzi che a momento non dispone di un primo cavallo adeguato alla rassegna continentale e dunque rientrerà per la ...

Equitazione - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per il completo. Quattordici i binomi pre-selezionati : A poco più di un mese dagli Europei di completo, in programma a Luhmühlen, in Germania, dal 28 agosto all’1 settembre: i selezionatori dell’Italia, Katherine Lucheschi e Giacomo Della Chiesa, hanno scelto i Quattordici binomi che compongono la long list azzurra, che verrà ridotta entro il 2 agosto ai sei che prenderanno parte alla competizione. L’elenco completo dei pre-convocati dell’Italia: Evelina Bertoli su Seashore ...

Equitazione - Europei 2019 : Alberto Zorzi non ci sará. Obiettivo Nations Cup a Barcellona : Nella lista dei pre-selezionati dell’Italia per gli Europei di salto ostacoli, in programma a Rotterdam, in Olanda, dal 19 al 25 agosto, oltre all’assenza di Lucia Le Jeune Vizzini, spiegata immediatamente dall’infortunio rimediato da Loro Piana Filou de Muze nell’ultima gara di Aquisgrana, balzava agli occhi anche quella di Alberto Zorzi. Il “mistero” è stato subito svelato: la FISE ha fatto sapere che ...

Equitazione - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per il salto ostacoli. Dieci i binomi pre-selezionati : Manca meno di un mese agli Europei di salto ostacoli, in programma a Rotterdam, in Olanda, dal 19 al 25 agosto: il selezionatore dell’Italia, Duccio Bartalucci, ha scelto i Dieci binomi che compongono la long list azzurra. Assente nella lista allargata il binomio composto da Lucia Le Jeune Vizzini e Loro Piana Filou de Muze, dato che il cavallo ha subito un infortunio nell’ultima uscita. L’elenco completo dei pre-convocati ...