Emiliano Sala | il Guardian svela l’esito del test | “Intossicato da livelli dannosi di

Emiliano Sala fu esposto ad alte dosi di monossido di carbonio : Arrivano i risultati degli accertamenti degli inquirenti sul corpo di Emiliano Sala. Il calciatore argentino 28enne morì in seguito ad un incidente aereo, il 21 gennaio, sulla Manica. Il suo corpo fu ritrovato solo il 4 gennaio. Gianluca Di Marzio riporta le novità dell’indagine. Sala sarebbe morto per essere stato esposto ad un “potenziale e fatale” livello di monossido di carbonio. Nel suo sangue era presente il 58% di monossido, ...

Emiliano Sala - è stato rilasciato il pilota David Henderson : "Non guidava lui l'aereo - aveva cambiato idea" : L'incidente aereo in cui ha perso la vita il calciatore Emiliano Sala è arrivato a una svolta. È stato rilasciato David Henderson, arrestato per omicidio colposo da atto illecito dalla polizia del Dorset. Il 64enne era l'uomo che avrebbe dovuto guidare l'aereo con a bordo Sala. Salvo poi cambiare pr

Emiliano Sala – Rivelata l’identità dell’uomo arrestato - è un pilota e ha organizzato il tragico volo : I media inglesi hanno rivelato l’identità dell’uomo arrestato nella giornata di ieri per omicidio colposo, nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Emiliano Sala Si chiama David Henderson l’uomo arrestato per omicidio colposo e poi rilasciato nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Emiliano Sala, scomparso lo scorso 21 gennaio dopo un incidente aereo nel canale della Manica. AFP/LaPresse Il ...

