Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Arrivano i risultati degli accertamenti degli inquirenti sul corpo di. Il calciatore argentino 28enne morì in seguito ad un incidente aereo, il 21 gennaio, sulla Manica. Il suo corpo fu ritrovato solo il 4 gennaio. Gianluca Di Marzio riporta le novità dell’indagine.sarebbe morto per essere statoad un “potenziale e fatale” livello didi. Nel suo sangue era presente il 58% di, “valore che può causare convulsioni, perdita di coscienza e attacchi di cuore”. Stessa sorte potrebbe essere capitata al pilota, David Ibbotson, il cui corpo non è mai stato trovato. Gli inquirenti affermano che in un aeromobile come quello in cui viaggiava con, la cabina di pilotaggio non è separata dal resto del velivolo per cui è probabile che anche il pilota sia stato colpito dall’esposizione al gas. L'articolo...

DiMarzio : Nuovi sviluppi sulla tragica morte di Emiliano #Sala: il giocatore e il pilota dell'aereo che si è inabissato nel c… - BombeDiVlad : Morte Emiliano Sala, nuovi sviluppi sul caso: monossido di carbonio fatale - napolista : Emiliano Sala fu esposto ad alte dosi di monossido di carbonio Gli inquirenti dichiarano che nel suo sangue era pre… -