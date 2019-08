Elkann | “Sarri si sente a casa E’ contento dell’ambiente | del mercato e degli acquisti”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2019) La partitella di Villar Perosa tra la Juve A e la Juve B si è conclusa con la vittoria della prima squadra per 3-1. Doppietta di Dybala (il primo gol su rigore), Cuadrado e autorete di Demiral. L’amichevole si è conclusa dopo 50′ per una festosa invasione di campo dei tifosi. Al termine, Johnha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non c’è mai stata opposizione tra vincere e giocare bene. Sono certo che Sarri lo saprà interpretare al meglio. L’importante è che si senta a. E’dell’ambiente, delacquisti. L’obiettivo è prima di tutto quello di vincere”. Una risposta allo sfogo di Sarri dopo la partita contro l’Atletico Madrid, quando il tecnico aveva espresso la sua perplessità per l’abbondanza di calciatori da mettere sul: “Abbiamo soluzioni in ...

