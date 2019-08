Elezioni politiche 2019 | quale governo adesso? Tutte le ipotesi

Elezioni politiche anticipate 2019 e crisi di governo - ecco il possibile iter : Elezioni politiche anticipate 2019 e crisi di governo, ecco il possibile iter Elezioni politiche anticipate già in autunno 2019: Salvini le vuole (e vuole anche correre da solo) e ha già in mente una data, quella del 13 ottobre. Mentre la Lega presenta mozione di sfiducia al premier Conte e quest’ultimo invita lo stesso Salvini a presentarsi in Senato a spiegare le ragioni di questa crisi di governo, Di Maio accetta la possibilità delle ...

Grecia - le Elezioni politiche sono state vinte dal centro-destra di Mitsotakis : La situazione di molti Stati europei, negli ultimi anni, è stata segnata da una grande incertezza e dall'avanzata di forze populiste, nazionaliste o anti-sistema. Per questo motivo, il voto politico ellenico di ieri, domenica 7 luglio, risulta cruciale per le sorti della Grecia stessa e, in parte, anche per l'andamento politico dell'intera Unione Europea. Verso i risultati definitivi Secondo le ultime proiezioni post voto (ormai vicinissime ai ...

Grecia al voto per le Elezioni politiche anticipate : Tsipras verso la sconfitta : Super favorita nei sondaggi è Nea Dimokratia, formazionedi centrodestra guidata da Kyriakos Mitsotakis. Una sua vittoriametterebbe fine all'era del governo di sinistra di AlexisTsipras