Disponibile da oggi The Great Perhaps | l' ispirata avventura tra atmosfere sci-fi e viaggi

E' da oggi Disponibile sull'eShop una demo per Cadence of Hyrule : Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento che ha introdotto gli achievement e le statistiche relative alla modalità coop. Se invece siete indecisi sull'acquisto e volete provare il gioco, vi informiamo che è disponibile una demo sul Nintendo eShop.In alternativa potete dare uno sguardo al trailer qui sotto, che illustra tutte le novità introdotte con il nuovo ...

Age of Wonders : Planetfall Disponibile da oggi : Paradox Interactive e Triumph Studios hanno pubblicato Age of Wonders: Planetfall, new entry sci-fi nell’acclamata serie strategica a turni Age of Wonders. disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, questa odissea in modalità single e multiplayer offre profondi combattimenti tattici e costruzione di vere e proprie potenze all’interno delle rovine di un impero galattico decaduto. “È ...

Da oggi Disponibile anche in Italia lo sticker di Instagram per le donazioni : Instagram rende da oggi disponibile anche in Italia lo sticker per le donazioni, che consentirà a chiunque di chiedere supporto per le buone cause che più gli stanno a cuore e alle organizzazioni no profit di raccogliere fondi attraverso le Storie di Instagram. Lo sticker per le donazioni di Instagram aggiunge una nuova tecnologia a supporto delle buone cause a quella già disponibile per le raccolte fondi su Facebook, che include la possibilità ...

FIA European Truck Racing Championship Disponibile da oggi : BIGBEN ed N-Racing sono liete di annunciare che FIA European Truck Racing Championship, la simulazione ufficiale dell’ETRC sviluppata da KT Engine, è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ! In FIA European Truck Racing Championship, la simulazione si spinge ai limiti del possibile, tutto è stato pensato per far provare al giocatore la ...

FIFA 19 : Il gioco completo da oggi è Disponibile su EA Access : Da oggi i videogiocatori di tutto il mondo possono sottoscrivere l’abbonamento mensile o annuale ad EA Access su PlayStation 4. I titoli in uscita più attesi tra cui Madden NFL 20, NHL 20, FIFA 20 e molti altri potranno essere giocati 5 giorni prima dell’uscita ufficiale. In più, ci si potrà ottenere l’Accesso illimitato ai videogiochi già disponibili nella Cassaforte: EA SPORTS FIFA 19EA SPORTS... Source

Ashe : Madre Guerriera è il primo fumetto di League of Legends Disponibile in versione fisica a partire da oggi : Attraverso un comunicato stampa Riot Games annuncia l'arrivo del primo fumetto dedicato a League of Legends. Ashe: Madre Guerriera è il frutto della collaborazione tra lo studio di sviluppo del MOBA più famoso al mondo e Marvel. Grazie a Panini Comics il fumetto è ora disponibile in versione fisica anche in Italia.Ashe è una giovane Figlia del gelo, la cui vita è destinata a cambiare per sempre durante una pericolosa missione, nel corso della ...

A Place for the Unwilling è Disponibile da oggi e ci farà vivere gli ultimi giorni di una città al collasso : Sbarca oggi su Steam un indie che sicuramente potrebbe fare la gioia di tutti coloro che sono alla ricerca di un'avventura prettamente narrativa dalle caratteristiche peculiari. Se siete tra questi giocatori vi consigliamo di tenere d'occhio A Place for the Unwilling.Questo titolo è caratterizzato da una narrazione ampiamente ramificata in cui le nostre scelte avranno un impatto evidente sugli ultimi 21 giorni di una città destinata al collasso. ...

La demo di Catherine : Full Body è da oggi Disponibile su PS4 : E' stato da poco confermata la disponibilità di una demo per Catherine: Full Body, versione remasterizzata di Catherine, titolo del 2011. La demo è giù disponibile su PS4 e potrà essere scaricata in America ed Europa.Questa versione riveduta e corretta vanta un comparto tecnico migliorato, meccaniche rifinite, nuove musiche ed un comparto multigiocatore rinnovato. Ma le novità non finiscono qui e i giocatori potranno godere dell'aggiunta di un ...

Elea Disponibile da oggi anche su Playstation 4 : Il surreale gioco di fantascienza Elea lanciato oggi nello spazio Playstation 4 e Steam ha ricevuto un aggiornamento. L’avventura narrativa in prima persona si concentra sul posto che occupa l’umanità nell’universo, la natura dell’intelligenza e il significato di fede. Kyodai, sviluppatore di Elea, ha tratto ispirazione per la storia del gioco da scrittori di classici fantascientifici quali Stanislaw Lem e ...

EA Access Disponibile da oggi anche su Playstation 4! Ecco come provare - in anteprima - FIFA 20! : come annunciato qualche mese fa finalmente, dalle ore 17 di oggi, 24 luglio, EA Access, lo speciale servizio in abbonamento di Electronic Arts che permette di godere di tutta una serie di vantaggi esclusivi, sarà disponibile anche su PS4! EA Access: a cosa serve? EA Access, disponibile da anni sia su Xbox che PC (in […] L'articolo EA Access disponibile da oggi anche su Playstation 4! Ecco come provare, in anteprima, FIFA 20! proviene da I ...

FIFA 20 : EA Access Disponibile da oggi sulla piattaforma Sony : Electronic Arts Inc. ha annunciato che a partire dalle 17:00 di oggi ( NDR 24 Luglio ) EA Access sarà disponibile sulla piattaforma PlayStation®4 (PS4 ). I giocatori potranno sottoscrivere un abbonamento mensile ( $4,99) o un abbonamento annuale ( $29,99) tramite il PlayStation® Store. Con EA Access potrai giocare a FIFA 20 il 19 settembre su PlayStation®4, Xbox One e Origin Access su PC. Source

EA Access su PS4 Disponibile da oggi 24 luglio : giochi - orario di sblocco e prezzi : Ci siamo, EA Access su PS4 è praticamente realtà! Il colosso del gaming Electronic Arts, come annunciato già nei mesi scorsi, è pronto a portare anche sulla console di ultima generazione a marchio Sony il suo servizio in abbonamento, già disponibile da tempo sulla rivale Xbox One e su PC - dove è conosciuto con il nome Origin Access. Un servizio che, come intuibile, permette di avere Accesso ad un catalogo di videogame pubblicati dalla ...

Beyond : Two Souls è Disponibile da oggi anche su Epic Games Store : Beyond: Two Souls, l'avventura interattiva pubblicata a suo tempo in esclusiva PS4\PS3 è disponibile da oggi anche su Epic Games Store, la stessa sorte è toccata ad Heavy Rain qualche tempo fa.Ecco le parole del Director David Cage durante una conferenza:"Beyond: Two Souls è una storia molto personale per me, ho voluto creare una storia all'interno della vita di un personaggio, dando la possibilità di scoprire Jodie Holmes dalla sua vita a ...

ADIDAS VS PUMA/ Il video del film Disponibile già sul sito Rai - oggi - 20 luglio 2019 - : Questa sera su Rai 3, dalle ore 21:25, andrà in onda ADIDAS Vs PUMA, che racconta la storia dei fratelli Dassler e l'origine di due marchi di moda sportiva