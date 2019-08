Diretta Paganese Avellino Streaming video e tv | risultato Coppa Italia Serie C

Diretta/ Bari Paganese - risultato 0-0 - streaming video tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Bari Paganese: info streaming video e tv della partita, valida per il primo turno del girone I per la Coppa Italia di Serie C.

Diretta Calendari Serie C - parte la nuova stagione della Lega Pro con l'incognita Paganese : Ci siamo, o quasi: quest'anno la composizione del Calendario di Serie C avviene con netto anticipo rispetto alla passata stagione. Stavolta non ci sono quell'infinità di ricorsi che hanno macchiato il torneo appena concluso, tra richieste di riammissione e società in bilico tra il campionato cadetto e la Lega Pro. L'appuntamento è fissato per questo pomeriggio, alle ore 18.30, presso il Salone d'Onore del Coni a Roma: è stato scelta una «sede di ...

Diretta Conferenza stampa Paganese - Calabrese e Gambino parlano di futuro e stadio : Con la riammissione in Serie C ormai in tasca, giorno dopo giorno si pongono le basi per il futuro della Paganese: con la definizione di alcuni dettagli tecnici, come la riconferma del tecnico Alessandro Erra e di alcuni calciatori più esperti dell'ultimo campionato, come per esempio il difensore Mariano Stendardo, il centrocampista Giorgio Capece e il capitano Francesco Scarpa, si comincia a progettare la nuova stagione, con un occhio sempre ...