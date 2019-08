Diretta Atp Wta Cincinnati 2019 Streaming video e tv | al via i primi incontri!

Diretta Atp Montreal WTA Toronto 2019/ Streaming video tv : oggi le semifinali : Diretta Atp Montreal Wta Toronto 2019 info Streaming video e tv, programma e orario per le semifinali che si giocano sabato 10 agosto 2019 in Canada.

LIVE Sinner-Bedene 6-7 3-6 - ATP Umago 2019 in Diretta : l’altoatesino cede onorevolmente in due set allo sloveno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00-04 Finisce qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e buonanotte a tutti! 00.02 Bella vittoria d’esperienza dello sloveno che si fa un bel regalo di compleanno per il suoi 30 anni. Sinner forse un po’ condizionato dal problema al ginocchio nel secondo set ma ha comunque giocato un gran match. 6-3 Bedene che chiude con un’altra prima vincente! A-40 Ace di Bedene, ...