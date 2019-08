Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Per 17 anni ha lavorato comedi una catena di supermercati poi è stato licenziato perché, nel tentativo di bloccare un, si èto dal suo posto in, lasciandola incustodita. Il suo comportamento era stato definito come “irragionevole” dall’azienda che ha respinto la sua richiesta di reintegro. Questa decisione lo ha fatto entrare in depressione, tanto da spingerlo a suicidarsi, lasciando moglie e tre figli. È quanto successo in Gran Bretagna a Shaun Winstanley, 49 anni: aveva dedicato tutta la sua vita a lavorare nella catena di supermercati Tesco, tanto da aggiudicarsi diversi riconoscimenti da parte dell’azienda che lo aveva nominato anche “lavoratore dell’anno“. Per questo quel licenziamento gli era sembrato ancora più ingiusto. Ora la sua vicenda è al centro di un’inchiesta della polizia. Tutto è iniziato ...

Cascavel47 : Dipendente si allontana dalla cassa per inseguire un ladro nel supermercato e viene licenziato: dopo un mese si sui… - TutteLeNotizie : Dipendente si allontana dalla cassa per inseguire un ladro nel supermercato e viene… -