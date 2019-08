Diletta Leotta | nuova opportunità a Sanremo? Intanto rinasce con Scardina

Una sfida mai vista prima! Scherma vs Boxe - Diletta Leotta filma tutto : Scardina contro… Rossella Fiamingo [VIDEO] : Rossella Fiamingo sfida Scardina: a bordo piscina un match inedito tra l’amica ed il fidanzato di Diletta Leotta Con Diletta Leotta non ci si annoia mai: la bella giornalista siciliana è in vacanza e si diverte con amici e… fidanzati. Se fino a ieri la sexy presentatrice ha postato foto e video in compagnia di belle fanciulle, è arrivato finalmente anche un video nel quale compare il suo nuovo fidanzato. Il pugile Scardina è ...

Pio e Amedeo accettano la sfida di Diletta Leotta e le "corrono dietro" - : Roberta Damiata Alla proposta di Pio e Amedeo di spalmarle di crema solare, Diletta Leotta lancia una sfida, che ovviamente i due non si lasciano sfuggire Diletta Leotta, oltre ad essere una delle conduttrici più corteggiate, è anche una grande sportiva, e ogni sera fa un po' di jogging ovunque si trovi, anche in vacanza. E questo è uno dei segreti del suo fisico perfetto. L’amica che è con lei, Rossella Flamingo, è una campionessa ...

Diletta Leotta diventa attrice : sarà nel cast di un film romantico : Non solo giornalista sportiva e imprenditrice, Diletta Leotta diventa attrice. La modella siciliana infatti sarà nel cast di una nuova commedia romantica. Si tratta del film Sette ore per farti innamorare diretto da Giampaolo Morelli alla sua prima prova come regista. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Diletta, ma quello che è certo è che reciterà nella pellicola accanto a Serena Rossi e Diana Del Bufalo. La commedia è tratta ...

Diletta Leotta - sirena nel mare di Capri : Diletta Leotta, volto del calcio in tv, approda al cinema. L’ex meteorina Sky, ormai sex symbol conclamata, sta girando a Napoli «Sette ore per farti innamorare», esordio da regista di Giampaolo Morelli che la vede «straniera» accanto ad un cast verace formato da Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo (The Jackal), Massimiliano Gallo ed Antonia Truppo. Tra un ciak e l’altro la Leotta si è regalata qualche salto in mare, ...

Diletta Leotta - incontri ravvicinati in barca con il collega Matteo Lotti : Diletta Leotta in vacanza dopo essere stata paparazzata con il pugile Scardina stavolta è stata trovata in compagnia del suo collega Matteo Lotti. Nessuna traccia di Daniele Scardina al largo della Costiera Amalfitana, dove Diletta Leotta sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. Insieme alla giornalista ci sono i colleghi di Radio 105 e con uno di loro sembra esserci un feeling particolare. Il fortunato è il musicista Matteo ...

Serie A 2019-2020 in tv - le partite che farà vedere Dazn - telecronisti e commentatori. Confermatissima Diletta Leotta : Mancano tre settimane all’inizio della Serie A 2019-2020, il massimo campionato italiano di calcio si avvicina a grandi passi ed è pronto a regalare grandi emozioni: ci aspettano 38 giornate, 380 partite complessive, la lotta per lo scudetto detenuto dalla Juventus, la battaglia per accedere alla Champions League, le sfide per non retrocedere e tanto altro ancora. Lo show si preannuncia di altissimo spessore e il tasso tecnico sarà davvero ...

Dazn - a Diletta Leotta si affiancano Dejan Stankovic - Federico Balzaretti e Massimo Gobbi : Dazn, il primo servizio internazionale di streaming live e on-demand interamente dedicato allo sport, inizierà ufficialmente la nuova stagione il 2 agosto con il lancio della campagna di comunicazione su tutte le principali reti televisive nazionali, con una declinazione digital, stampa, radio e out

