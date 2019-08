Diabete 2 | in estate la metà pazienti rischia di “sgarrare” con cure

Caldo e Diabete - un binomio pericoloso : un frutto e 10 consigli per combattere la glicemia alta anche in estate : Caldo e diabete, binomio pericoloso. Se infatti la glicemia alta è un problema comune a molti, con il Caldo bisogna prestargli particolare attenzione in quanto le elevate temperature potrebbero provocare disidratazione e perdita di liquidi e sali minerali con conseguenti sbalzi glicemici che sono molto pericolosi per la salute. Il Caldo torrido può aumentare infatti il rischio di ipoglicemia sopratutto in chi assume farmaci ad hoc. Quando il ...

Diabete - caldo e glicemia : l’estate è piena di tranelli - tanti consigli utili e gli errori più comuni : Il Diabete non va in vacanza e, anzi, la stagione estiva, in particolare il gran caldo di queste settimane, è piena di tranelli per chi ne soffre. Anche in ferie non bisogna abbassare la guardia: gli esperti della Società italiana di diabetologia hanno messo a punto un decalogo di “istruzioni per l’uso” che gli italiani diabetici dovrebbero seguire: Bere abbondantemente, anche se non si ha molta sete per evitare il pericolo di ...

Diabete ed estate : glicemia troppo alta o bassa? Gli errori più comuni : In estate le alte temperature influiscono anche sulle abitudini alimentari: si riduce la fame ma è facile sostituire il pasto con un gelato o una buona dose di frutta. Se si soffre di Diabete e non si adattano le terapie, si rischia di alterare i valori della glicemia. Accade a circa la metà dei pazienti che può andare incontro a cali repentini degli zuccheri nel sangue per la mancanza di appetito, se si utilizzano farmaci che aumentano il ...

Glicemia alta e Diabete in estate : la dieta e le 10 regole da seguire : Glicemia alta e diabete in estate, la dieta e le 10 regole per evitare problemi. Ad elencare come comportarsi in estate secondo il Sid