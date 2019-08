Deva Cassel | figlia di Monica Bellucci | incanta i paparazzi in Grecia FOTO

Tale madre - tale figlia! La giovane figlia di Monica Bellucci Deva Cassel : La ragazza di 14 anni ha fatto la sua prima uscita pubblica da sola. Per l'occasione ha scelto un bustier di pizzo rosso, un blazer nero e un pantalone attillato: un look decisamente troppo serioso per la sua età. Poche ma buone apparizioni pubbliche sono la chiave del successo di Deva Cassel, la bellissima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Ieri è stata avvistata in prima fila alla sfilata uomo di Dolce e Gabbana e ...

Deva Cassel - la figlia di Monica Bellucci - è riapparsa in pubblico : FOTO : Appena 14 anni ma è già una star molto ricercata: Deva Cassel, che festeggerà quindici anni il prossimo settembre, si è rifatta viva durante la sfilata Primavera Estate 2020 di Dolce & Gabbana al Milano Moda Uomo. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel (che è in procinto di diventare papà ancora una volta con Tina Kunakey) ha deciso infatti di presenziare all’evento, finendo per attirare su di sé molte attenzioni mediatiche, ...

Deva Cassel è tutta sua mamma! la bellissima figlia di Monica Bellucci : Nell’aprile del 2019, quando era stata paparazzata a Ravello, aveva lasciato tutti senza fiato. bellissima e affascinante si diceva che stesse girando uno spot per Dolce & Gabbana. Con lei, da quello che raccontavano i passanti, c’era anche mamma Monica Bellucci. Le foto di Deva Cassel in un meraviglioso abito bianco e con i suoi capelli neri al vento hanno fatto immediatamente il giro dei social smuovendo molti curiosi.-- Poi è sparita ...