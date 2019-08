Decreto sicurezza - il Tar del Lazio sospende il divieto di ingresso in acque italiane. La Open Arms si dirige verso Lampedusa : Condizioni meteo proibitive. Oggi il premier Conte aveva chiesto a Salvini di autorizzare lo sbarco ma il ministro dell'Interno aveva rifiutato.

Oltraggio a pubblico ufficiale : Il Decreto sicurezza bis inasprisce le sanzioni : Con l'approvazione definitiva del Decreto Sicurezza bis è stata rafforzata dal Legislatore la tutela contro il reato di Oltraggio a pubblico ufficiale ampliando nel contempo il raggio dei beneficiari a cui può riferirsi questa tutela. Infatti, non verranno più sanzionate le offese o le minacce rivolte solo nei confronti di agenti di polizia o carabinieri, ma le norme appena approvate potranno essere applicate anche a beneficio degli insegnanti o ...

Virginia Raggi attacca il Decreto sicurezza Bis : 'Non si lascia naufragare nessuno' : In un'intervista a Famiglia Cristiana, il sindaco di Roma Virginia Raggi ha detto la sua contro Salvini e il Decreto Sicurezza Bis, a difesa dei diritti dei più deboli e delle leggi del mare. Secondo il primo cittadino della capitale la questione immigrazione deve essere affrontata in Europa, e allo stesso tempo non si può fare la voce forte con i più deboli. 'Non si lascia naufragare nessuno' "La legge del mare è sempre la stessa: non si lascia ...

Decreto sicurezza bis - “a quando la tortura?” : Con la solita, vecchia tattica di far passare le leggi controverse in piena estate, contando su un’opinione pubblica distratta dall’afa, dai temporali, dalle vacanze, e – nella versione 2019 – dai tweet di Morisi, la sera del 5 agosto è passato il “Decreto sicurezza bis”. Alcuni gruppi ultras italia

Orlando contro Salvini e Decreto sicurezza : Fermare nuovo Mussolini : Manifestazione in piazza in favore dei migranti e contro Salvini ed il decreto sicurezza bis: tra un tiro dei dadi e l'altro, per partecipare alla rivisitazione del gioco dell'oca, il sindaco di Palermo attacca: "Processo di fascistizzazione del paese". Leoluca Orlando Cascio, sindaco di Palermo, prende parte ad una manifestazione contro Salvini ed il decreto sicurezza bis organizzata in piazza Verdi dall'associazione Emmaus e dal ...

Crisi di governo - De Falco : “Modificare Decreto sicurezza. Non si voterà prima di maggio 2020” : “Penso che si finirà a maggio 2020 per votare perché il Movimento 5 stelle pretende di arrivare al taglio dei parlamentari”. Così il senatore del Gruppo Misto, Gregorio De Falco, su Radio 24, disegnando i possibili scenari di voto nei prossimi mesi. E sul taglio dei parlamentari proposto dai 5s, l’ex grillino De Falco aggiunge: “quel provvedimento è demagogico. Il risparmio economico che si ottiene si paga con la mancanza di ...

Mattarella promulga ma “smonta” il Decreto sicurezza bis. Le “rilevanti perplessità” del Colle : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, promulga il decreto Sicurezza bis ma contestualmente invia una lettera ai presidenti del Senato, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera, Roberto Fico, e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in cui esprime "rilevanti perplessità". In particolare, il capo dello Stato ravvisa due criticità, sul soccorso in mare e sull'oltraggio a pubblico ufficiale, e per questo chiede un "nuovo ...

Mattarella firma il Decreto sicurezza Bis : "Resta l'obbligo di salvare le persone in mare" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato oggi il Decreto Sicurezza bis approvato nei giorni scorsi dal Parlamento, ma ha inviato una lettera al presidente della Camera Roberto Fico e alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in cui ha espresso due criticità pesanti nel testo.Il primo punto critico presente nel Decreto Sicurezza bis è legato alla multa fino ad un milione di euro - "la sanzione ...

