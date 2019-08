Dead Cells riceve un nuovo aggiornamento gratuito che introduce versioni ridotte dei boss

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 14 agosto 2019), l'acclamato action-platform rogue-like di Motion Twin, ha riscosso un grande successo presso i giocatori e il team, dal canto suo, continua a supportare il titolo dall'uscita dall'accesso anticipato dell'anno scorso. Ed eccoci diqui, con il quattordicesimodi, intitolato Who's the, ora disponibile su PC, con leconsole a seguire.Who's theè stato progettato, secondo l'ultimo video diario degli sviluppatori, per risolvere un problema: la sconfitta a cui vanno spesso incontro i giocatori quando incontrano uno deidiper la prima volta.Il problema, in sostanza, è che non molti familiarizzano con le mosse più letali di unprima di una battaglia, il che significa che la morte può arrivare in pochi secondi. Con Who's the, invece, vengono introdotti sei nuovi nemici, ognuno modellato suidi ...