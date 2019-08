Davide Astori sul braccio del capitano della Fiorentina anche nel 2019-20 | la Lega ha

Davide Astori - il post della moglie Francesca Fioretti che commuove l'Italia : Poco più di un anno fa - era il 4 marzo del 2018 - in trasferta ad Udine, moriva il calciatore della fiorentina Davide Astori. Una morte improvvisa, dovuta apparentemente ad un arresto cardiaco. Le cause del decesso sono infatti ad oggi ancora poco chiare tanto che il mese scorso è stata aperta un'i

Francesca Fioretti ricorda Davide Astori su Instagram : "Con te - per te - in te. Sempre" : 4 marzo 2018, una data triste per il mondo dello sport: l'improvvisa scomparsa di Davide Astori. L'Italia intera stretta attorno alla famiglia dell'indimenticato giocatore venuto a mancare a causa di un arresto cardiaco ha tenuto per mano anche la sua compagna, Francesca Fioretti, per cercare di superare il dolore del grave lutto che per tempo l'ha portata ad un comprensibile silenzio.Francesca, conosciuta al Grande Fratello, nel 2009, e ...

Francesca Fioretti - il ricordo di Davide Astori è da brividi : È passato quasi un anno e mezzo dalla morte del calciatore Davide Astori venuto a mancare nella notte del 4 marzo 2018 a seguito di un arresto cardiaco. Il calciatore era a Udine in ritiro con la squadra e la sua morte improvvisa e inaspettata ha lasciato tutta l’Italia a bocca aperta. Dolore, strazio, cordoglio. Astori ha lasciato la moglie Francesca Fioretti, ex gieffina, e una figlia, Vittoria, nata nel 2016. La Fioretti si sta riprendendo a ...

Francesca Fioretti guarda l’orizzonte con Vittoria e ricorda Davide Astori : “Con te e per te” : Francesca Fioretti condivide via Instagram una foto scattata mentre osserva l’orizzonte insieme alla figlia Vittoria. “Con te, per te, in te. Sempre” scrive l’ex compagna di Davide Astori, campione della Fiorentina scomparso un anno e mezzo fa. È a lui che pensa Francesca mentre osserva il cielo e tiene vicina a sé la bambina nata dal legame con il calciatore.

Francesca Fioretti : il ricordo di Davide Astori è struggente : Francesca Fioretti: il ricordo di Davide Astori è struggente. Il post con data emblematica Quasi un anno e mezzo fa, il mondo del calcio italiano piangeva Davide Astori. Il calciatore della Fiorentina, colpito improvvisamente da un arresto cardiaco nella notte del 4 marzo 2018 mentre era a Udine con la squadra, lasciava la moglie Francesca […] L'articolo Francesca Fioretti: il ricordo di Davide Astori è struggente proviene da Gossip e Tv.

Morte Davide Astori - indagato terzo medico : ipotesi certificato falso : Morte Davide Astori, indagato terzo medico: ipotesi certificato falso Nel mirino della Procura è finito il referto di un esame, lo strain, che serve per accertare la contrattilità e la distensività del muscolo cardiaco. Secondo l'accusa, è stato fabbricato per attestare un esame che non sarebbe stato effettuato o che non venne ...

Davide Astori - altro medico indagato nell’inchiesta bis su morte del calciatore : “Tentò di distruggere un referto” : C’è un altro medico indagato per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo 2018 nella sua camera d’albergo a Udine. E’ il direttore della Medicina sportiva di Careggi, Pietro Amedeo Modesti. Lo scrive La Nazione anticipando che lunedì prossimo Modesti, con il professor Giorgio Galanti e la sua collaboratrice Loira Toncelli, sarà sentito in procura dal pm Antonino Nastasi, titolare ...

Davide Astori - il giallo della data del certificato medico «strain» : Secondo il medico che ha fatto gli accertamenti su Davide Astori la data che non combacia su uno dei certificati del calciatore morto nel marzo del 2018 è semplicemente un errore, non una falsificazione. Fatto sta che è però un nuovo tassello della complessa indagine sulla morte del giocatore della Fiorentina e soprattutto su quanto non è stato fatto per evitarla. Tanto che a Firenze, come ha raccontato Quotidiano Nazionale, è stato aperto un ...

Calcio : riaperte le indagini sulla morte di Davide Astori : E’ necessario fare degli aggiornamenti relativamente alla vicenda tragica della morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. Il caso del difensore viola, deceduto il 4 marzo dell’anno passato poco prima del match di campionato contro l’Udinese, è tornato d’attualità, stando a quanto si apprende dalla “Nazione” e dal “Quotidiano Nazionale”. Il pm Antonino Nastasi, infatti, avrebbe iscritto ...

Inchiesta bis sulla morte di Davide Astori - ipotesi falso certificato : Scatta una seconda Inchiesta sulla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto in albergo il 4 marzo 2018 a Udine mentre si trovava con la squadra nel ritiro pre-partita. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per ‘falso materiale commesso da pubblico ufficiale’ indagando in concorso due persone riguardo a un certificato medico relativo a un esame cui Astori, in realtà, non sarebbe mai stato sottoposto. ...

C’è una nuova indagine sulla morte del calciatore Davide Astori : La procura di Firenze ha aperto una nuova indagine sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018. Ad essere indagati per il reato di falso sono due medici che secondo la procura avrebbero retrodatato un

La procura di Firenze ha aperto un nuovo fascicolo sulla morte di Davide Astori : La procura di Firenze ha aperto un altro fascicolo sulla morte del calciatore Davide Astori. La seconda inchiesta, che si aggiunge a quella per omicidio colposo, scrive stamani il quotidiano La Nazione, riguarda un presunto episodio di falso in atto pubblico. Secondo la procura di Firenze, che ha inviato due nuovi avvisi di garanzia (uno per l'ex direttore di medicina sportiva dell'ospedale di Careggi, Giorgio Galanti, indagato anche nell'altro ...

Mistero sulla morte di Davide Astori : inchiesta su certificato medico falso : In riferimento al decesso di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto il 4 marzo 2018 a Udine nella camera d’albergo in cui era in ritiro con la squadra, la procura di Firenze ha aperto una seconda inchiesta su un certificato medico di idoneità alla pratica agonistica che potrebbe risultare falso, poiché attesterebbe l’esito positivo di un esame cardiologico che in realtà non sarebbe mai stato effettuato: lo ha reso noto La ...

Di cosa è morto davvero Davide Astori? Ecco cosa succede : Emergono nuovi retroscena sulla morte di Davide Astori, calciatore e capitano della Fiorentina che è stato ritrovato nel marzo dello scorso anno morto in albergo. A quanto pare la notizia avrebbe a che fare con un particolare esame, denominato “strain”, che consente di rilevare anomalia nella muscolatura cardiaca. Lo strain su Davide Astori non sarebbe mai stato effettuato, ma il documento che certifica l’avvenuto esame esiste. Secondo l’accusa ...