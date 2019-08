Daniele De Rossi ricorderà per sempre il debutto con il Boca Juniors

Un pomeriggio a casa di Maradona per Daniele De Rossi : Daniele De Rossi arrivato da pochi giorni al Boca ha realizzato uno dei suoi sogni, incontrare Maradona. I due si sono visti questo pomeriggio a casa di Diego Buenos Aires come documentato su Twitter dal giornalista Nicolas Singer. ADESSO! L’incontro più desiderato per Daniele De Rossi con Maradona a casa di Diego nella zona settentrionale del Gran Bs As. È successo questo pomeriggio. Hanno parlato di calcio, del Boca, dell’Italia, ...

Maradona - quandt elogi per Daniele De Rossi : “quando passa dobbiamo farci il segno della croce” : Il Pibe de Oro ha parlato dell’arrivo di De Rossi al Boca, sottolineando la propria euforia per questo trasferimento Diego Maradona non ha nascosto la sua euforia per l’arrivo di Daniele De Rossi al Boca Juniors, esprimendo la propria felicità per questa scelta inaspettata dell’ex centrocampista della Roma. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di ESPN, il Pibe de Oro non ha usato come al solito mezze misure, dispensando ...

Tatuaggio Moscardelli – Il bomber spiazza tutti : sul polpaccio spunta… Daniele De Rossi [FOTO] : Il nuovo Tatuaggio di Davide Moscardelli diventa subito virale: sul polpaccio del bomber spunta un omaggio a Daniele De Rossi Il binomio Tatuaggio-calciatore è ormai quasi una prassi, trovare un giocatore senza almeno un piccolo tattoo sul proprio corpo è diventato qualcosa di alquanto raro, specie fra i più giovani. Celebrare un grande evento, gli affetti più cari o tatuarsi semplicemente una bella immagine per ‘affrescare’ il ...

Argentina - la presentazione di Daniele De Rossi al Boca Junior : Debutto con tutti gli onori per Daniele De Rossi che è stato presentato alla stampa Argentina come nuovo giocatore del Boca Junior. "Anzi il mio obiettivo è dargli quello che avrei provato a dare ai miei compagni della Roma e la squadra Roma: non vengo qui per fare le rovesciate o i goal di Maradona e Messi, io vengo qui per fare il calciatore, non aggiungo troppo al calcio argentino, però sono sicuro che quando sarò in forma potrò dare ...

La presentazione di Daniele De Rossi al Boca Juniors in diretta streaming : È in programma oggi alla Bombonera di Buenos Aires quando in Italia saranno le nove di sera: i link per seguirla in diretta

Daniele De Rossi - ora è ufficiale : è al Boca. Il video fa commuovere i tifosi : Adesso è ufficiale: Daniele De Rossi è un giocatore del Boca Juniors. I Xeneizes hanno annunciato l’arrivo del centrocampista ex Roma, che ha firmato un contratto per un anno. Il club argentino ha postato sulle sue pagine social un emozionante video di presentazione del neo acquisto: "Un club fondat

Il Boca annuncia De Rossi : “benvenuto Daniele” - il video è da brividi : “Benvenuto Daniele”, con questo messaggio il Boca Juniors annuncia l’arrivo del centrocampista ex Roma De Rossi, inizia una nuova avventura per il calciatore che ha intenzione di togliersi altre soddisfazioni. De Rossi nel video ringrazia il club che gli ha permesso di “coronare il sogno di giocare nel Boca”, parla di un “club fondato da italiani” e che da piccolo seguiva per Maradona, la ...

Daniele De Rossi sbarca in Argentina - l'accoglienza dei tifosi del Boca è pazzesca : Può dirsi ufficialmente iniziata l'avventura di 'Capitan futuro' Daniele De Rossi in Argentina, nelle fila del Boca Juniors. L'ex capitano della Roma è sbarcato ieri 25 Luglio all'aeroporto di Buonos Aires con un volo Alitalia atterrato alle 6.45 ora locale accolto, nonostante l'ora non fosse comodissima, da centinaia di tifosi del Boca che hanno intonato da subito assordanti cori di incitamento all'uscita dell'aeroporto. Ricomincia dalle ...