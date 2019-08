Dalla scuola alla sanità | la crisi mette a rischio 380mila posti di lavoro

“Voglio morire” : a 11 anni disegna a scuola gli abusi subiti Dalla madre e la fa arrestare : Una bambina di 11 anni di Marbella, in Spagna, ha realizzato dei disegni in cui appare con una valigia e un coltello tra le mani chiedendo di "volare via". Gli insegnanti, preoccupati, anche dopo aver notato che aveva lividi sul corpo, hanno riferito tutto alla polizia che ha infine arrestato la madre per maltrattamenti.