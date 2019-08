Da Casaleggio niente veti a intesa M5S-Pd

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Roma, 14 ago. (AdnKronos) (di Antonio Atte) – di Antonio AtteChi ha avuto modo di sentirlo nelle ultime ore, mentre è fuori Milano, probabilmente alle prese con le sue amate immersioni – sport che pratica da sempre e che non ha mai abbandonato – lo descrive come molto tranquillo. Davide, raccontano, è in costante contatto con il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. “Tra i due c’è piena sintonia”, assicurano fonti vicine all’imprenditore. Il presidente dell’Associazione Rousseau osserva l’evoluzione del quadro politico dopo , verso il quale lo stessonon ha risparmiato parole dure: “Sta giocando d’azzardo con la vita degli italiani per un (presunto) tornaconto personale”, si legge in un post datato 9 agosto nel quale il figlio del co-fondatore del M5S (che oggi avrebbe compiuto 65 ...

