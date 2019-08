Cucci | Oggi a Villar Perosa il battesimo di Sarri | generale sabaudo tra fantasmi e dubbi

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2019)alle 17, con la tradizionale partitella di, si compierà “la trasformazione di Maurizioda inquieto rivoluzionario, condottiero di soldatini napoletani invisi ai Savoia, aaltero e marziale delle truppe sabaude. Da interlocutore di Mr. Fantasy, l’Aurelio che fuggiasco cavalca uno scooter, all’Agnelli di turno, Andrea, che rinnova il rito famigliare dell’Incontro nel luogo antico consacrato alla esibizione del Futuro”. Lo scrive Italosul Corriere dello Sport. Un, una scena quasi edoardiana “con Questiche si muovono intorno, appena attenuato il buio del primo istante, e si chiamano Gianni, Umberto, Omar, John, Gaetano, e con loro i curatori viventi del sogno, Michel, Robi, Alex, Ronaldo”. Proprio qui ci fu ildi Cristiano Ronaldo, un anno fa. Dichiarò di volere la Champions. Non è arrivata e ...

