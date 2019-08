Cristiano Ronaldo non giocherà la partitella di Villar Perosa

Cristiano Ronaldo out - problemi all’adduttore : niente test a Villar Perosa : “Cristiano Ronaldo sarà presente oggi a Villar Perosa, ma non parteciperà alla partitella a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata“. Con questo tweet sul proprio profilo ufficiale, la Juve comunica l’assenza dell’attaccante portoghese dal test in famiglia a Villar Perosa. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica ...

Cristiano Ronaldo è ancora ossessionato da Messi : Non sono passate sotto gamba in Spagna le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo su Leo Messi. Come scrive oggi Mundo Deportivo, il campione portoghese protagonista di una serie su DAZN ha parlato del suo eterno rivale sottolineandone le qualità “Messi è un giocatore eccellente”, ma CR7 è ancora ossessionato da Leo Messi. Alla domanda sulle differenze tra di loro Cristiano ha risposto “La differenza è che io ho vinto con diverse ...

Cristiano Ronaldo : Messi ottimo giocatore ma io ho vinto in più club : Cristiano Rolando: "Leo Messi e' un ottimo giocatore, che rimarrà nella storia. Non solo per i Palloni d'Oro vinti ma anche perchè è sempre stato..

Cristiano Ronaldo - che stoccata a Messi : “la differenza fra me e lui? Io ho cambiato squadra e ho vinto la Champions” : Cristiano Ronaldo elogia il talento di Messi, ma non gli risparmia una stoccata: il campione portoghese sottolinea come lui abbia cambiato più volte squadra e abbia continuato a vincere Cristiano Ronaldo o Leo Messi? Scegliere chi è più forte fra i due è una delle scelte più ardue con le quali il tifoso è chiamato a confrontarsi, un po’ come quando si è bambini e tocca rispondere alla domanda: “vuoi più bene a mamma o a ...

Juventus - ecco Danilo : “io qui grazie ad Alex Sandro e Cristiano Ronaldo. Paragone fra Sarri e Guardiola? Dico…” : Danilo si presente in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus: il brasiliano convinto da Alex Sandro e Cristiano Ronaldo, pronto ad adattarsi al gioco di Sarri “Le prime impressioni sono ottime, sono molto colpito da tutti quelli che ho incontrato, mi sono sentito bene fin dai primi giorni, colpito da tutti. Con queste sensazioni darò il meglio in campo”, sono queste le prime parole di Danilo, nuovo terzino della Juventus. Il ...

Cristiano Ronaldo-Messi - il dualismo continua : “Io ho vinto la Champions con squadre diverse - lui no” : E’ più forte Cristiano Ronaldo o Messi? Ognuno ha la propria idea e probabilmente il duello non si risolverà mai in favore di nessuno. CR7 ha alimentato le voci con una provocazione durante un’intervista a DAZN: “La differenza tra me e lui è che io sono andato in diversi club e ho vinto la Champions. Sono stato capocannoniere della Champions League sei volte di seguito, non ci sono molti giocatori che hanno vinto cinque ...

Juve - la fame di Cristiano Ronaldo : “Non ho bisogno di soldi - voglio il mio posto nella storia del calcio” : “Mi impegno sempre per vincere trofei con la mia squadra, perché so che questi mi porteranno anche a premi individuali. E’ il mio lavoro, la vita di tutti i giorni. Mi sveglio ogni mattina per allenarmi con lo scopo di raggiungere qualche cosa e non solo per guadagnare soldi. Di soldi non ne ho più bisogno, ringraziando Dio. Io voglio guadagnare il mio posto nella storia del calcio. Per vincere sempre di più“. Queste le ...

Dalla Spagna - 'Don Balon' : Cristiano Ronaldo avrebbe invitato Isco a trasferirsi alla Juve : La Juventus è attesa Dalla tradizionale amichevole di Villar Perosa prevista mercoledì 14 agosto. Dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid, le parole di Sarri hanno evidenziato la necessità da parte dei bianconeri di alleggerire una rosa ricca di giocatori, con tanti esuberi che potrebbero a breve lasciare Torino. Sono tanti, infatti, quelli a rischio cessione: da Perin ai centrocampisti Khedira e Matuidi fino a Mandzukic, Higuain e Dybala. La ...

Juventus - da Cristiano Ronaldo a Danilo : la reazione dei calciatori dopo il ko contro l’Atletico : “Sentirsi bene e continuare a lavorare”. E’ il messaggio di Cristiano Ronaldo, che su Twitter pubblica una sua immagine della partita persa 2-1 dalla Juventus a Stoccolma contro l’Atletico Madrid, la squadra si prepara per l’inizio del campionato e avrà bisogno di tempo dopo le tante novità in panchina e sul calciomercato con il portoghese sicuro protagonista. “Abbiamo preparato la nuova stagione ...

Cristiano Ronaldo assente in amichevole - la Polizia coreana ha fatto irruzione nella sede dell’agenzia : In attesa dell’inizio della stagione continua a far discutere l’assenza in Corea di Cristiano Ronaldo nell’amichevole disputata dalla Juve a Seul, nel dettaglio la Polizia sudcoreana ha fatto irruzione nella sede dell’agenzia che ha organizzato il match. “nella giornata di giovedì abbiamo fatto irruzione – ha raccontato ad AFP un’agente delle forze dell’ordine – Controlliamo se ...

Juventus - Cristiano Ronaldo assente : scatta il blitz della polizia Corea : Continua a far discutere in Corea l’assenza di Cristiano Ronaldo nell’amichevole disputata dalla Juventus a Seul. La polizia sudCoreana ha fatto irruzione nella sede dell’agenzia che ha organizzato il match tra i bianconeri e una selezione di giocatori del campionato Coreano. "Nella giornata di giov

Champions League - migliori giocatori 2018-2019 : Cristiano Ronaldo e de Ligt “italiani” in lizza [FOTO] : I migliori giocatori della scorsa edizione della Champions League verranno svelatoi il prossimo 29 agosto a Monaco, nel corso del sorteggio dei gironi della Champions 2019-20. La Uefa ha reso note le candidature, divise per ruolo. Due rappresentanti della Serie A nell’elenco dei candidati al premio Uefa come miglior giocatore dell’ultima edizione di Champions League: sono gli juventini de Ligt (partecipante con l’Ajax) e ...

Champions League - miglior undici 2018-2019 : Cristiano Ronaldo e de Ligt “italiani” in lizza [FOTO] : Il miglior undici della scorsa edizione della Champions League verrà svelato il prossimo 29 agosto a Monaco, nel corso del sorteggio dei gironi della Champions 2019-20. La Uefa ha reso note le candidature, divise per ruolo. Due rappresentanti della Serie A nell’elenco dei candidati al premio Uefa come miglior giocatore dell’ultima edizione di Champions League: sono gli juventini de Ligt (partecipante con l’Ajax) e ...

As : Cristiano Ronaldo vorrebbe James alla Juve : Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo As, le strade di Dybala e di James Rodriguez potrebbero essere collegate. E la chiave dell’incrocio tra i destini dei due calciatori sarebbe Cristiano Ronaldo. CR7 avrebbe dato il suo benestare per l’arrivo di James alla Juventus. I due sono molto amici e sono entrambi rappresentati da Jorge Mendes. Naturalmente, perché ciò accada, Dybala dovrebbe lasciare libero il posto al colombiano. ...