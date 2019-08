Crisi politica | il silenzio assordante della Chiesa italiana

Nilufar si butta in politica : Salvini mi fa schifo. Durante la Crisi va in spiaggia a guardare i c... : Nilufar Addati si è divertita ad attaccare il vicepremier leghista: "Che vergogna, in piena crisi di governo va in spiaggia". Il mondo è pieno zeppo di influencer. E chi più e chi meno influenza a modo suo. Gli influencer consigliano sui trucchi, sui vestiti, sull'alimentazione e sul fitness. Poi, fra i tanti, c'è anche chi spazia altrove. Qualcuno si addentra nella cronaca e qualcun'altro nella politica. Lo ha fatto Fedez (che non è ...

Crisi di Governo - Zingaretti : "Ora battaglia politica" : Tante idee diverse ed anche piuttosto confuse. È questo, in sintesi, il momento che sta vivendo il Partito Democratico che è riuscito a mettersi al centro della Crisi di Governo pur trovandosi all'opposizione. Il voltafaccia di Salvini nei confronti dei 5 Stelle ha fatto scatenare le varie componenti del PD. Renzi, da sempre nemico giurato dei 5 Stelle, ha iniziato subito a parlare di voler appoggiare un Governo Istituzionale, scavalcando ...

SINDACATI E POLITICA/ Le amnesie da evitare per Crisi aziendali e salario minimo : Le crisi aziendali restano da risolvere e la proposta del salario minimo contiene un aspetto che non può essere positivo per i lavoratori

Crisi di governo - nessun elettore si senta assolto per questa politica in declino : Il mondo politico si domanda come affrontare la fine di un governo “mostruoso”: nel senso latino di monstrum, parola ambivalente che può significare “prodigio” ma anche, appunto, “mostruosità”. Lo stesso mondo politico si prepara a varare un altro paio di possibili governi, tra loro alternativi ma basati su alleanze altrettanto “mostruose”, visti i numeri. Uno dei nodi di fondo è proprio questo: nella fase in cui stiamo vivendo non ci sono ...

Europa - Libia - Via della Seta e...La Crisi azzoppa la politica estera : Dopo l'avvio della crisi di governo innescata da Salvini l'Italia si ritrova con una politica estera menomata in un momento delicatissimo tra nomine Ue, caos libico e trade war Usa-Cina Segui su affaritaliani.it

Crisi governo - Toti : “M5s male della politica - ma non è solo colpa loro. Ora cambiamento vero” : “Dare tutta la colpa al Movimento cinque stelle non sarebbe un’analisi corretta. Se ci troviamo a questo punto è colpa del fallimento delle solite promesse fatte dalle solite facce con i soliti programmi, non dimentichiamo i governi del Pd. Le risposte dei governi di sinistra e grillini hanno lasciato a desiderare, e noi siamo qui per cambiare”. Lo ha dichiarato il governatore della Liguria ed ex coordinatore azzurro Giovanni Toti in ...

Il Ddl Pillon va ritirato - i 5 stelle escano dall'ipoCrisia politica : Non è un bel momento per le donne. Una nuova ondata di maschilismo feroce e sempre più subdolo sta avanzando: dalla gogna mediatica, con gli insulti sui social, che stanno diventando un territorio infrequentabile per le donne, alle crescenti e mutevoli forme di violenza di genere, fino alla messa in discussione di diritti e spazi di libertà femminili che davamo per acquisiti una volta per sempre. Come se, nel momento in ...

Quando la politica non affronta ma cavalca la Crisi del ceto medio : L’allarme per la riduzione della numerosità e il logoramento dei redditi dei ceti medi si è levato in diversi Paesi occidentali. Negli Stati Uniti la crisi si è manifestata...

FINANZA E POLITICA/ L'asso di Draghi non basta a salvarci dalla Crisi : Nel breve termine le scelte di Draghi aiutano l'Italia, ma non sono sufficienti a dare uno stimolo alla crescita economica