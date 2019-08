Crisi di governo | Salvini | “Se vinciamo nuove elezioni rivediamo il reddito di

Crisi di governo - ora i sondaggi dicono Lega al 36% e centrodestra vicino al 50% : I sondaggi politici delineano un quadro piuttosto chiaro, anche in piena Crisi di governo: la Lega è il primo partito con oltre il 36% dei consensi, il Movimento 5 Stelle ancora sotto il 20% e il PD stabile al 23%. Se si votasse ora, la coalizione di centrodestra avrebbe ampiamente la maggioranza dei seggi sia alla Camera che al Senato.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - l'altolà con la Crisi di Governo : "Va verificato subito" : La misura manifesto del Movimento 5 stelle rischia di subire una revisione con la crisi di Governo. È la Lega a rompere gli...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Tempi della Crisi? Ha deciso Salvini da solo. Sarebbe stato più facile andare al voto se si fosse aperta prima” : “Sono le decisioni di un capo, e un capo sempre decide lui da solo e alla fine sono responsabilità personali”. Risponde così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e soprattutto numero due della Lega, alla domanda sui tempi della crisi decisi da Salvini. Sarebbe stato più facile andare a votare se la crisi di Governo si fosse fatta prima? “Sì secondo me sì” ammette Giorgetti, al termine della ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ E Decreto dignità nel limbo con la Crisi di Governo : Il Governo che verrà dovrà decidere il da farsi anche su misure riguardanti il lavoro come REDDITO di CITTADINANZA e Decreto dignità

La Crisi di Governo congela le nomine : oltre 70 poltrone in gioco : A?breve un dedalo di scadenze tra Authority, enti pubblici e partecipate del Mef e di Cdp. In autunno parte la corsa per rinnovare i vertici delle big: Enel, Eni, Leonardo, Poste, Enav e Terna

Crisi di Governo - il 20 agosto Conte in Senato : Crisi di Governo, il 20 agosto Conte in Senato.Entrambe le proposte di cambio di calendario che chiedevano di votare domani le mozioni di sfiducia

Pensioni flessibili e Crisi di governo : da sindacati e comitati 'grande preoccupazione' : Dopo l'avvio della crisi di governo crescono le preoccupazioni dei rappresentanti dei lavoratori circa la situazione della riforma previdenziale. Il clima di tensione istituzionale rischia infatti di alimentare importanti riverberi sia sulle misure di flessibilità Pensionistica attualmente in scadenza, sia sui provvedimenti promessi dall'esecutivo ed in attesa di concretizzazione all'interno della prossima legge di bilancio 2020. Il tutto mentre ...

Crisi di governo - dopo l’intervento in Senato Salvini lascia l’Aula e non partecipa al voto : il ministro va a parlare con i cronisti : Intervento show del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in aula al Senato. Prima attacca il Pd, a cui manda baci per rispondere alle proteste, e poi sorprende tutti accettando la proposta di Di Maio sul taglio dei parlamentari, prima di andare alle elezioni. Salvini, però, prima che si votino le quattro proposte di modifica del calendario dei lavori del Senato (tra cui quella della Lega per anticipare la mozione di sfiducia già a ...

Il calendario della (possibile) Crisi di Governo : il 20 agosto Conte in Senato : La parlamentarizzazione della crisi di Governo si consumerà tutta in tre giorni. O in un giorno solo. Dipenderà dalle mosse di Giuseppe Conte, ma anche da quelle di Matteo Salvini.Il calendario fissato dalle conferenze dei capigruppo delle due Camere indica i giorni clou da martedì a giovedì della prossima settimana. Si inizia martedì 20 agosto, quando alle 15 si riunirà l’Aula del Senato per ...

Crisi di governo - Salvini non ha i numeri in Parlamento : 159 i no al voto subito sulla sfiducia : L'Aula del Senato boccia tutte le mozioni di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che chiedevano di anticipare la sfiducia al presidente del Consiglio Conte. M5S, Partito democratico e Liberi e uguali hanno la meglio sugli avversari, con 159 voti contro 124. È nata una nuova maggioranza in Parlamento?Continua a leggere

Crisi governo - Conte alla Camera il 21 : 20.51 La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che il premier Conte riferirà in Aula il 21 alle 11.30. Il ddl sul taglio dei parlamentari sarà votato il 22 agosto nel pomeriggio. In mattinata si riunirà la commissione Affari costituzionali per completare i lavori. La riforma costituzionale però non sarà discussa se ci sarà la Crisi di governo

Crisi di governo - Salvini : “Taglio parlamentari e poi urne - si può votare a ottobre”. Di Maio : “Ha ceduto - ma su elezioni decide Mattarella” : “Tagliamo i parlamentari la prossima settimana e poi andiamo subito al voto“. È la mossa con cui Matteo Salvini prova a ribaltare le sorti della Crisi di governo, evitare che si formi un nuovo governo e arrivare il prima possibile alle elezioni. La proposta arriva dai banchi del Senato, poco prima che l’Aula di Palazzo Madama certifichi la prima sconfitta leghista, con l’approvazione del calendario voluto da M5s e Pd. ...

La Crisi di governo sta diventando una farsa : Trattative, improvvise giravolte, riposizionamenti tattici, colpi di scena, provocazioni e bugie dette anche nelle sedi istituzionali: come e perché la crisi di governo di Ferragosto sta diventando una vera e propria farsa. Da cui, tra l'altro, non si vede una via d'uscita che abbia un minimo di senso.Continua a leggere

Crisi di governo - Salvini : "Taglio dei parlamentari poi al voto" ma tiene l'asse Pd-5s : Crisi posticipata al 20 agosto: in Senato passa la linea M5s-Pd. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha preso la parola...