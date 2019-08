Crisi al Pastation I consigli di Verdini a tavola con lo stato maggiore

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Anche i proclami bellici sembrano meno convinti, i comizi più blandi, la mascella meno volitiva, in questapiù strampalata del mondo che sembra non arrivare mai a un punto fermo. Giocata sull’ambiguità delle parole, nella perdurante sensazione che si risolva in una pagliacciata. La verità è che Salvini si è “incartato”, si sente incastrato, così è, nella classica situazione in cui avanti non riesce ad andare fino in fondo, indietro è difficile tornare. La spallata annunciata è diventato gioco politicista, incomprensibile per il paese, tattica pura, vecchiume di Palazzo, procedura. D’un tratto è scomparsa la sicumera sovranista, il mito della velocità, la fascinazione futurista. E chissà se poi non ha tutti i torti il vecchio Silvio che, dopo l’ultima telefonata, ...

